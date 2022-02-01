Jiletle yüzünü parçaladı! Konya’da gazinoda sevgilisiyle gördüğü kız arkadaşına saldırdı

Konya'da eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü arkadaşı Fidan K.'nin (33) yüzünü ve omzunu jiletle kesen Ayşe Y. (38) 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dehşeti anlatan Fidan K., "Bir şeyi yüzüme doğru hızla çektiğini hissettim. Yüzümden kanlar akmaya başladı. Eline baktığımda neşter gibi bir şey vardı. Alt kata doğru kaçmaya başladığım sırada omzuma da aynı aletle vurdu. Merdivenlerden indim ve kanları görünce bayılmışım" dedi. Ayşe Y. ise, "Elimdeki jileti unuttum ve bir yüzüne bir de omzuna tokat attım" diyerek kendisini savundu.
Olay, 6 Mart 2019 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Fidan K. bir erkek arkadaşı ile eğlenmek için gazinoya gitti. Burada önceden tanıdığı Ayşe Y. ile karşılaştı. Ayşe Y., yanındaki kişinin ayrıldığı eşi olduğunu söyleyip Fidan K. ile tartışıp, ayrıldı. Olay günü Fidan K. ile yeniden karşılaşan Ayşe Y. genç kadının yüzüne ve omzuna jiletle vurdu. Ağır yaralanan F.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ayşe Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 76 gün tutuklu kalan Ayşe Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayşe Y. çıkar çıkmaz '76 günün acısı kötü olacak' paylaşımı yaptı.
'YÜZÜNDE VE OMZUNDA İZLER KALDI'
Jiletli dehşeti yaşayan Fidan K. ifadesinde olayı şu sözlerle anlattı: "Olay tarihinde 2 ay kadar önce bir erkek arkadaşımla gazinoya eğlenmeye gitmiştim. Gazinoda yanıma gelen takma ismini Sude olarak bildiği Ayşe Y. eğlendiğim kişinin ayrıldığı eşi olduğunu söyledi. Aramızda tartışıp ayrılmıştık. Olay günü aynı gazinoya tek başıma eğlenmeye gittim. Bir süre sonra lavaboya gitmek için kalktım. Lavabonun kapısına geldiğimde Ayşe Y. birden yanımda belirdi. Bir şeyi yüzüme doğru hızla çektiğini hissettim. Yüzümden kanlar akmaya başladı. Eline baktığımda neşter gibi bir şey vardı. Alt kata doğru kaçmaya başladığım sırada omzuma da aynı aletle vurdu. Merdivenlerden indim ve kanları görünce bayılmışım. Yüzümdeki ve omzumdaki yaralar çok derin. Çok sayıda dikiş atıldı. Doktorlar iz kalacağını söyledi" dedi.