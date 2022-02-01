Hollanda'nın fişini çekme kararı almasının ardından Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in babası: Başkan Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor

Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeyi kararlaştırdığı 24 yaşındaki lösemi hastası Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi.
Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla önceki sabah saat 04.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şahin, tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Kızının Hollanda'da gördüğü muameleye A Haber kanalı aracılığıyla isyan eden baba Oğuz Şahin'in feryadını duyan Başkan Erdoğan hastanın Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti.
Dilara'yı ülkeye getiren 3 kişilik sağlık ekibinin başındaki Doç. Dr. Murat Sargın "Hastamız yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılabilen bir şey değil. Burada gerçekten başarılı ve fedakârca süreçler işledi" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR"
baba Oğuz Şahin "Gereken her şeyi yaptılar. Devletimiz aldı kızımızı ve "kızınız bizim kızımızdır" dediler. Şu anda Hollanda basını bile bunu yazıyor. Ağır hasta olan Dilara'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye götürüldüğünü yazıyorlar. İnsan hastasını bile bazen unutuyor ve bununla gurur duyuyor. Herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız talimat verdi getirildi. Sürekli takip ediyor. İnanır mısınız Sağlık Bakanımız sayın Koca gece 3'te 4'te bile arayıp durumla ilgili bilgi veriyor. Herkese doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.