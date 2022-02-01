Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.02.2022 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 13:51
    ABONE OL

    Hollanda'nın fişini çekme kararı almasının ardından Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in babası: Başkan Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor

    Hollanda'nın yaşam fişini çekme kararı aldığı gurbetçi kızı Dilara Şahin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından Siyami Ersek Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi başladı. Dilara Şahin'in anne ve babası "Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bir gurbetçi için ambulans uçak gönderen bir ülkemiz var. Başkanımız ve tüm yetkililerden Allah razı olsun. Bize sahip çıktılar. Bu çok büyük bir gurur" şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor

    Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeyi kararlaştırdığı 24 yaşındaki lösemi hastası Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi.

    Dilara'nın babası konuştu: Erdoğan bizi duydu


    Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla önceki sabah saat 04.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şahin, tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Kızının Hollanda'da gördüğü muameleye A Haber kanalı aracılığıyla isyan eden baba Oğuz Şahin'in feryadını duyan Başkan Erdoğan hastanın Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti.

    Dilara'yı ülkeye getiren 3 kişilik sağlık ekibinin başındaki Doç. Dr. Murat Sargın "Hastamız yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılabilen bir şey değil. Burada gerçekten başarılı ve fedakârca süreçler işledi" dedi.

    "CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR"
    baba Oğuz Şahin "Gereken her şeyi yaptılar. Devletimiz aldı kızımızı ve "kızınız bizim kızımızdır" dediler. Şu anda Hollanda basını bile bunu yazıyor. Ağır hasta olan Dilara'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye götürüldüğünü yazıyorlar. İnsan hastasını bile bazen unutuyor ve bununla gurur duyuyor. Herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız talimat verdi getirildi. Sürekli takip ediyor. İnanır mısınız Sağlık Bakanımız sayın Koca gece 3'te 4'te bile arayıp durumla ilgili bilgi veriyor. Herkese doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.



        Şahin'in konuşmaları şöyle


        Başkanımız Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Umutla, heyecanla, korkuyla bekliyoruz. Sonuca da hepsine razıyız. Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Bugünü bize yaşatmadıkları için her şeye razıyız.

        ANNE NURTEN ŞAHİN: BU ÇOK BÜYÜK BİR GURUR

        Bu gururu size anlatmam imkansız. Çok büyük bir gurur. Bir gurbetçi olmadan inanın anlayamazsınız. Bizi sahipsiz bırakmadılar. Hepsinden Allah razı olsun.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu görevinden affını istemeli
        Haberler Yaşam Hollanda'nın fişini çekme kararı almasının ardından Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in babası: Başkan Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor
            SON DAKİKA