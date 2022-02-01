Hollanda'nın fişini çekme kararı almasının ardından Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in babası: Başkan Erdoğan bir baba gibi ilgileniyor

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ TAKİP EDİYOR"

baba Oğuz Şahin "Gereken her şeyi yaptılar. Devletimiz aldı kızımızı ve "kızınız bizim kızımızdır" dediler. Şu anda Hollanda basını bile bunu yazıyor. Ağır hasta olan Dilara'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye götürüldüğünü yazıyorlar. İnsan hastasını bile bazen unutuyor ve bununla gurur duyuyor. Herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız talimat verdi getirildi. Sürekli takip ediyor. İnanır mısınız Sağlık Bakanımız sayın Koca gece 3'te 4'te bile arayıp durumla ilgili bilgi veriyor. Herkese doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.