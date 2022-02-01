Elazığlı döner ustasının hayatı 3 kelimeyle değişti! Sosyal medyada patladı onlarca ülke gezdi

Kolombiya'da seyyar dönercilik yaparken bir Youtuberin çektiği videoda söylediği "Tako Rako Riko" sloganıyla ünlenen Elazığlı Dönerci Ustası Fuat'ın hayatı videonun sosyal medyada paylaşması üzerine değişti. Bir anda ünlenen Fuat usta, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar olmak üzere onlarca ülke gezdi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde lokanta işi ile uğraşan ve internetten izlediği Kolombiya belgeselinden etkilen Fuat Güler, Kolombiya'ya gitti. Kolombiya'da sokakta kendine ait seyyar tezgahı ile döner satışı yaparken söylediği 'Tako Rako Riko' sloganıyla tanınan Elazığlı dönerci ustası Fuat'ın hayatı, tanıştığı Türk Youtuber tarafından çekilen video değişti. İnternette milyonlarca kişi tarafından izlenen Fuat usta kendine özgü mizahı ile adeta izleyenleri hayran bırakıyor. 'Tako Rako Riko' sloganıyla ünlenen dönerci ustası Fuat, birçok ülke gezmeye devam ediyor. Irak, Dubai, Romanya, Libya, Güney Kore, Rusya ve Katar gibi ülkelerde dönercilik yapan Fuat usta, Kolombiya'daki hayat hikayesinin paylaşıldığı videoda toplumun her kesiminin ilgi odağı oldu.
"MEMLEKETİ ELAZIĞ'A GELEN DÖNERCİ USTASI FUAT BÜYÜK İLGİ İLE KARŞILAŞTI"
Televizyonda yayınlanan bir programda Kolombiya'yı gördüğünü ve gitmeye karar verdiğini ifade eden 48 yaşındaki Fuat Güler, "Televizyon izlerken baktım Kolombiya programı çıktı. Birinci gün izledim ikinci gün oğluma bu programı bana internetten açmasını istedim. 3 gün üst üste Kolombiya'yı izledim. Ondan sonra Kolombiya'ya gitmeye karar verdim. Oğlum bana Kolombiya'ya gitme aç ülkedir, orada para yok dedi. Bende oğluma ben seni dinlemeyeceğim kesinlikle gideceğim dedim. Bilet parası 14 bin TL dediler, bende kaç TL olursa olsun alacağımı söyledim. Kafaya koydum biletimi aldım, Kolombiya'ya gittim. Kolombiya'ya indim, bir otelde de 4 günlük rezervasyon yaptırdım. Daha sonra sanayiye gittim. Zaten malzemeleri, döner ocağı, çatal, bıçak hepsini Elazığ'dan aldım. 80 kilo malzemeyle Kolombiya'ya gittim. Sanayi'de döner ocağını kalemle çizdim, sonra internetten de gösterdim. Var mı diye sordum, adam var dedi. Vücut dili ile anlaşmaya başladık. Atölyenin içinde bu döner arabasından yapmasını istedim. 2 bin dolar karşılığında bana döner ocağı arabası yaptı. Döner ocağımı tablanın üzerine bıraktım çok güzel bir yerde muazzam bir iş yapıyordum. Günlük 30 ile 40 kilo arasında tavuk satıyordum" ifadelerini kullandı.