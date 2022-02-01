Elazığlı döner ustasının hayatı 3 kelimeyle değişti! Sosyal medyada patladı onlarca ülke gezdi





Sloganı ve video hakkında bilgi veren Güler, "'Tako, Rako, Riko' mesela benim köyümde soruyor birisi, Fuat ne yapıyorsun diye bizde diyoruz ki, tak rak işte dünya hali. Oradan aklıma geldi. Bende 'Tako, Rako, Riko' dedim. Birde annen ve babam ölür yalnız kalırsın bir yerlere gidersin ya onun içinde 'ana öldü baba öldü, Allah vurdu buraya attı' bu şekilde işte aklımdan geçti sloganı kullandım. Gelip videomu çektiler. Daha sonra videoyu sosyal medyaya atmışlar. Telefon numaramı bırakalım mı dediler bende bir şey bilmediğim için bırakırsan bırak dedim. Bir gün sonra beni arayan arayana. Dünyanın neresinde bir Türk ve Elazığlı varsa beni arıyor. Amerika, İngiltere, Hollanda, Fransa ve birçok ülkeden arıyorlar. Nasıl gittin Kolombiya'ya 'Tako, Rako, Riko' ile 'ana öldü baba öldü Allah vurdu buraya attı' dedim. Bu ne demektir ondan sonra aldı yürüdü. Katar, Libya, Dubai, Kore, İran, Irak, Gürcistan, Sırbistan, Azerbaycan, Rusya ve aklıma gelmeyen birçok yere gittim. Türkiye'ye geldim havalimanına iner inmez biri fotoğraf çekti, sonra ilerledikçe birileri daha fotoğraf çekmek istedi. Sonra tanıyanlar 'Tako Rako Riko' diyen sen misin diyorlar. Beni izlediklerini söylediler" diye konuştu.