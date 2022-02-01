6 bin yıllık tanrıça heykeli! İzmir Bornova'da Yeşilova Höyüğü'nde bulundu

Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı. Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.