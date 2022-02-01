6 bin yıllık tanrıça heykeli! İzmir Bornova'da Yeşilova Höyüğü'nde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yapılan kazılar sayesinde kent tarihinin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı anlaşılırken, üst üste kurulan 9 köy de gün yüzüne çıkarıldı.
Ayrıca kazılarda binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da ulaşıldı. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi 8 bin 500 yıl öncesinde başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği yine bu kazılardan anlaşıldı. Yeşilova Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu.
Baş ve ayak kısmı kırık, 'kolları göğüslerini tutar ve göğe bakar' şekilde tasvir edilmiş olan heykelcikle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Normal boyutu 14 santimetre olan Kalkolitik döneme ait bir tanrıça heykeli.