Kübra Ece kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Bizim Köyün Kızları yarışmacısı Kübra Ece'den kahreden haber geldi!

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece, yarışmada kendini, ''29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.'' sözleriyle anlatmıştı.