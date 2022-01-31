En az 28 bin TL kazanmak mümkün! İstanbul'da memurluktan istifa eden Süleyman Dal Adana Kozan'da topraksız marul üretimine başladı

Adana'nın Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırında yer alan Akköprü Mahallesi'ndeki 1 dönüm araziye 4 sera kurarak topraksız tarım ile marul üretimi yapan 38 yaşındaki Süleyman Dal, küçük arazilerin ekonomiye kazandırılarak en az 28 bin TL kazanmanın mümkün olduğunu söyledi.
İstanbul'da yaşarken ailesine vakit ayıramadığı için memleketine döndüğünü belirten Dal, "Aklımda iki iş fikri vardı. Hayvancılık veya tarım. Bu işi değerlendirdim.
Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım" dedi.