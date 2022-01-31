En az 28 bin TL kazanmak mümkün! İstanbul'da memurluktan istifa eden Süleyman Dal Adana Kozan'da topraksız marul üretimine başladı

Çünkü geldiğimde köylülerin atıl küçük arazilerini değerlendirmediğini gördüm. Belki onlara fikir ve yenilik olur amacı ile bu işe girdim. Büyük topraklara sahip olanlar değil kısıtlı imkanlarla, insanlara belki fikir olur diye bu işe başladım" dedi.