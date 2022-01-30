Sivas'ın 350 nüfuslu Kolluca Köyü 120 doktor çıkardı

Sivas merkeze bağlı Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup, köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de, "Benim çocuğumun ne eksiği var" diyerek çocuklarını tıp okumaya teşvik etti. 4 çocuğun daha doktor olmasıyla, ailelerin çocuklarına sürekli komşularının çocuklarını örnek göstermesi köyde adeta domino etkisi yaptı. Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı. 100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var.

BÜYÜK BAŞARI

Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor. Sadece ABD mi? Birçok Avrupa ülkesinde de Kollucalı doktorlar, hastaları tedavi ediyor ve büyük övgü alıyor.



Muhtar Mustafa Polat; "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor" dedi.