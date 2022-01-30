72 saatte 72 milyon lira kaybetti (Yaşam haberleri)

62 yaşındaki Han Joeh Lim, Londra'daki Mayfair kumarhanesine dava açıyor. Aralıksız 72 saat boyunca kumar oynayan ve 3.9 milyon sterlin (72 milyon lira) kaybeden işadamı, 2005 yılında çıkan bir kanun nedeniyle parasının bir kısmını kurtaracak. İşadamı Lim, "Aspinalls'ın 2005 Kumar Yasası kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediler. Uzun süre kaybettim ve bu konuda bana uyarıda bulunmadılar" dedi.

FARENİN YENİ İMAJI

Dünyanın en meşhur dişi faresi, imaj değiştirdi. Minnie Mouse yakında puanlı kırmızı elbisesini çıkararak, şık bir mavi pantalon takım giyecek. Minnie Mouse'un yeni kıyafetini İngiliz modacı Stella McCartney tasarladı. Disneyland'in Paris şubesinin 30. yıldönümü dolayısıyla yapılan bu değişiklik kalıcı değil. Ancak milyonlarca hayranı olan Minnie Mouse'un bu yeni tarzı, sosyal medyada büyük beğeni aldı.

DONDURAN İFADE!

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Berkay Köklü, evine gitmek için yola çıktı. Ailenin iddiasına göre, Köklü'nün yolunu Afgan uyruklu bir kişi kesti. Bu kişi Köklü'nün cep telefonuna, üzerindeki kıyafetlerine ve ayakkabısına el koydu. Ancak hastaneye kaldırılan ve donma tehlikesi nedeniyle ayaklarının kesilme ihtimali olan Berkay Köklü verdiği ifadede, ailesinin iddiasının tersine gasp edilmediğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı.

CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Manisa'nın Kula ilçesinde, kamyonetle çarpışıp, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Polis, otomobildekilerin, cenaze töreninden dönerken kaza yaptıklarını söyledi.

YANGIN ÇIKTI BİR KİŞİ ÖLDÜ

İstanbul Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.

EŞİNİN KALBİNE 2 BIÇAK DARBESİ

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, eşi Adem Yüzbey'le tartıştı. Genç kadın, 6 yıllık eşini kalbinden bıçakladı. Talihsiz adam, hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNDE AZ KALSIN ÖLECEKTİ

Denizli'de 6. sınıf öğrencisi Adem A. Ö. (12), doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıktı. Burada oynamaya başlayan Adem A. Ö.'ye maganda kurşunu isabet etti. Karnından vurulan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, magandaların peşine düştü.

VAKA SAYISI 94 BİN 783

Türkiye'de dün 440 bin 17 Covid-19 testi yapıldı. 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu.

123 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 123 milyon 299 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 68 bin 964'er lira, 4 bilenler bin 491'er lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

JOE'NUN BİDENESİ

Hayvan sevgisiyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın yeni kedisi Willow, Beyaz Saray'daki yaşamına başladı. Saray'ın yeni sakini için bütün favori oyuncaklar alındı. Ödül mamaları hazırlandı. 2 yaşındaki yeşil gözlü, gri ve beyaz tüylü Willow, Biden'ın 2020'de Pensilvanya'daki konuşmasında sahneye atlamıştı. Biden ailesinin, Beyaz Saray'a yerleştiğinde 3 yaşında "Major" ve 13 yaşında "Champ" isimli iki köpeği vardı.

KARPORTACIYA İŞ ÇIKTI

Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarda büyük hasarlar meydana geldi. Özellikle ön ve arka tamponları, farları ve kaportaları etkilendi. Kaporta ustaları, "Son üç gün içinde iş oranımız iki katına çıktı. Tamire yetişemiyoruz" dedi.

ÖLÜMCÜL VAKAR

Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan yüzlerce kişi, hastanelere akın etti. Sadece Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak'ta 10 günde 507 vaka kayıtlara geçti. Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, "Basit bir düşme gibi görünse de belli bir yaştan sonra ciddi kemik kırıkları ya da kafa travmasına sebep olabiliyor. Ölüm riski bile meydana geliyor" dedi.

ATLADI MI ATILDI MI

Ankara Polatlı'da 3 ay önce evlenen Şevval Abanoz, metruk binanın 3. katından düştü. Kimse fark etmeyince karlar içinde donarak öldü. Eşi Samet Abanoz, gözaltında...

BARIŞ SAVAŞI

Ağrı'da iki grup, barışmak için bir araya geldi. Ancak yine silahlar çekildi. İki kişi can verdi.

MEKE'YE CAN SUYU

Konya'daki Meke Gölü'nde su kalmadı. Belediye ekipleri, tamamen kurumasın diye kamyonla kar taşıdı.

DOKTORUN SIR SONU

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Operatör Dr. Ömer Ertürk (40), evinde ölü bulundu. Otopsi için Adli Tıp'a kaldırılan Ertürk'ün kalp krizi geçirdiği sanılıyor.

MERHAMETLİ ÇOCUK YETİŞTİRİN

Portekizli yıldız, formunun sırrını "İyi beslenme, iyi uyku" olarak açıkladı.Annebabalara çağrı yaptı: Olağanüstü çocuklar yetiştirmeye çalışmayın. Merhametli olsun, yeter...