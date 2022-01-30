İstanbul Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı anı kamerada

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye bıçakla saldırmaya çalışan adam zor zapt edildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, 14 Ocak'ta Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bıçaklı saldırgan, daha önceden tartıştığı kişinin üzerine doğru bir anda koşmaya başladı. Saldırgan elindeki bıçağı karşısındaki kişiye sallarken arkasından koşarak gelen bir vatandaş araya girdi. Boğuşmalar sürerken bir minibüsten inen 3 kişi de kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu. Uzun süren boğuşmanın ardından bıçaklı saldırgan zor zapt edildi. Olayda ise ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da bıçaklı saldırı anı kamerada



BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin elindeki bıçakla koştuğu görülüyor. Saldırgan karşısındakine bıçağı sallarken araya başka bir kişi giriyor. Görüntülerde bıçaklı saldırganın karşısındakine zarar veremeden olayın sonlandığı görülüyor.