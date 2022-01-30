Büyükçekmece'de levyeli baskın! Birbirlerini rakip gören babalar ve oğulları...

"OĞLUM 2 AYDAN BERİ İÇERİDEN ÇIKAMIYOR"

Yaşananları anlatan Samet Al'ın babası Mevlüt Al, "2 oğul, 1 baba gelip bizi tehdit etti. Bize küfrettiler. En son 2 otomobili park edip, dükkanı kapattılar. 'Sizi çalıştırmıyoruz' dedi. Bize ana avrat küfretti. Oğlum Samet Al'a saldırdılar. Oğlum mecburen kendisini bıçakla korumak zorunda kaldı. Bıçaklanan kişi ertesi gün taburcu oldu ama oğlum 2 aydan beri içeriden çıkamıyor. Hem dükkanını savundu hem de 2 aydan beri çıkamıyor" dedi.