Talihsiz kadının annesi Şahane Kaya, "Doktor 'Cuma olmazsa gerekirse pazartesi günü sezaryenle alırız' dedi. Bebek iri madem normal doğum olmayacağını biliyor doğacağı gün geçmiş, bebeği neden bekletiyor" dedi.

Önceki akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga konuldu. İncelemenin ardından Emre Deniz ve aile üyeleri, bebeği hastane morgundan aldı. Morgda mavi çarşafa sarılı bebeği kucağında otomobiline götüren baba adayı, gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile, polise şikayette bulundu.

Antalya Manavgat'ta Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarını kucaklarına almak için dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Doktor ihmali mi var? Doğum yapmak için hastaneye giden genç anne adayı çocuğunu kaybetti