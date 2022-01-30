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    Doktor ihmali mi var? Doğum yapmak için hastaneye giden genç anne adayı çocuğunu kaybetti

    Doğum yapmak için hastaneye giden genç anne adayı, büyük şok geçirdi. Azra adını verdikleri bebeğinin karnında öldüğünü öğrendi. Talihsiz kadının annesi Şahane Kaya, "Doktor 'Cuma olmazsa gerekirse pazartesi günü sezaryenle alırız' dedi. Bebek iri madem normal doğum olmayacağını biliyor doğacağı gün geçmiş, bebeği neden bekletiyor" dedi.

    Ana acı

    Antalya Manavgat'ta Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarını kucaklarına almak için dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

    Önceki akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga konuldu. İncelemenin ardından Emre Deniz ve aile üyeleri, bebeği hastane morgundan aldı. Morgda mavi çarşafa sarılı bebeği kucağında otomobiline götüren baba adayı, gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile, polise şikayette bulundu.

    Talihsiz kadının annesi Şahane Kaya, "Doktor 'Cuma olmazsa gerekirse pazartesi günü sezaryenle alırız' dedi. Bebek iri madem normal doğum olmayacağını biliyor doğacağı gün geçmiş, bebeği neden bekletiyor" dedi.

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