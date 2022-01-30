Bahçelievler'de akılalmaz kaza: Park halindeki araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı





ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Emrah Y. isimli kişinin 1.60 promil alkollü olduğunu tespit etti. Polis ekipleri de sürücü olduğu iddia edilen Emrah Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.