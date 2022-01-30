Ankara'da yaşamını yitiren Şevval öldü mü öldürüldü mü? Ailesinden şoke eden sözler

Eşi Samet Abanoz ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şevval Abanoz'un babası Uğur Kutlu, "Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz 'kızımızın durumu nasıl, darp var mı' diye sürekli görüntülü konuşuyorduk" dedi.
Olay, cuma gecesi Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında meydana geldi. Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü.