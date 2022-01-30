Ankara'da yaşamını yitiren Şevval öldü mü öldürüldü mü? Ailesinden şoke eden sözler

TÜM GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Anne Gamze Kutlu, kızının intihar ettiğini inanmadığını söyleyerek, "Görgü tanığı var mı kendini attığına dair, bir kamera kaydı varsa böyle bir şey söylenir. Ben şu anda inanmıyorum böyle bir şeye. Otopsi raporu çıkacak, o raporda her şey ortaya çıkacak. Ben otopsi raporuna, devletimin hakimlerine, savcılarına güveniyorum. Benim çocuğumun başına bir iş getirdilerse kanı yerde kalmayacak. Kadın cinayetlerine 'dur' diyelim artık. Komşuları orada bana, 'Eğer kızınıza bir şey olursa şahitlik yaparız''dediler. Hepsini bekliyorum. Belki de orası terk edilmiş bir yer olduğu için benim çocuğumu oraya götürdü. Ben bunun hesabını istiyorum. Oraya ne zaman gelinmiş, ne zaman gidilmiş hangi saatlerde o caddelerden girilmiş, çıkılmış ben bunu araştıracağım" diye konuştu.

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