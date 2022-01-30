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    • Yaşam
    • 30.01.2022 17:58
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    • 30.01.2022 18:11
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    Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu! "Başında kan vardı ve..."

    Konya'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. Elife Sevinç isimli bir kadın, dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası kızı A.S.'nin (24), itmesi ile yere düştü. Kalktıktan sonra balkona çıkan Sevinç, sabah kızı tarafından ölü bulundu. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan gözaltına alınan A.S'nin ifadeleri de ortaya çıktı. A.S ifadesinde, "Sabah uyandığımda annem odasında yoktu. Balkona baktığımda başında kan vardı ve hareketsiz haldeydi'' dediği öğrenildi. İşte detaylar...

    Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu!

    Konya'da Elife Sevinç (61), dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası kızı A.S.'nin (24), itmesi ile yere düştü. Kalktıktan sonra balkona çıkan Sevinç, sabah kızı tarafından ölü bulundu.

    Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşit Pınar Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, A.S. belirlenemeyen nedenle annesi Elife Sevinç ile tartıştı.

    BAŞINI BETON ZEMİNE ÇARPTI
    Tartışma sırasında A.S.'nin iteklediği annesi yere düştü ve beton zemine başını çarptı.

    Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. A.S. de odasına geçip uyudu. A.S., saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu.

        Başında da kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlileri Elife Sevinç'in öldüğünü belirledi. Elife Sevinç'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
        Gözaltına alınan A.S. ilk ifadesinde ''Akşam annemle tartıştık. Tartışma sırasında bana zarar vereceğini düşünerek itekledim ve yere düştü. Sonra ayağa kalktı. Hava almak için balkona çıktı. Ben de odamda uyudum. Sabah uyandığımda annem odasında yoktu. Balkona baktığımda başında kan vardı ve hareketsiz haldeydi'' dediği öğrenildi.

        A.S., taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi.

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