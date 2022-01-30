Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu! "Başında kan vardı ve..."

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan A.S. ilk ifadesinde ''Akşam annemle tartıştık. Tartışma sırasında bana zarar vereceğini düşünerek itekledim ve yere düştü. Sonra ayağa kalktı. Hava almak için balkona çıktı. Ben de odamda uyudum. Sabah uyandığımda annem odasında yoktu. Balkona baktığımda başında kan vardı ve hareketsiz haldeydi'' dediği öğrenildi.

A.S., taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan adliyeye sevk edildi.