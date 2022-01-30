Akşam iteklediği annesini sabah ölü buldu! "Başında kan vardı ve..."

Konya'da Elife Sevinç (61), dün akşam yaşadıkları tartışma sonrası kızı A.S.'nin (24), itmesi ile yere düştü. Kalktıktan sonra balkona çıkan Sevinç, sabah kızı tarafından ölü bulundu.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşit Pınar Caddesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, A.S. belirlenemeyen nedenle annesi Elife Sevinç ile tartıştı.
BAŞINI BETON ZEMİNE ÇARPTI
Tartışma sırasında A.S.'nin iteklediği annesi yere düştü ve beton zemine başını çarptı.
Tekrar ayağa kalkan Elife Sevinç, hava almak için balkona çıktı. A.S. de odasına geçip uyudu. A.S., saat 06.00 sıralarında uyandığında annesini balkonda yerde hareketsiz buldu.