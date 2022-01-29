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    Planlı infaz! Türkiye bu cinayetle sarsıldı, Emniyet katillerin peşine düştü

    Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kendi restoranında katledildi. İddiaya göre cinayetin nedeni 35 bin TL’lik alacak verecek meselesiydi. Saldırganların mekana korkutmak değil öldürmek için geldiği belirlendi. Polis infaz timinin peşine düşerken tetiği çeken Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğeniydi...

    Planlı infaz

    Türkiye önceki gece Yeşilköy'deki silahlı saldırı ile sarsıldı. Ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu Cundalı Restoran'da saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Ekipler olayın perde arkasını aydınlatmak için düğmeye bastı. İfadesine başvurulan ilk kişi ise Mahmutyazıcıoğlu'nun müvekkili Suphi Malgaz'dı. Malgaz polise şunları anlattı:



    100 BİN LİRALIK HESAPLAŞMA
    Gökhan Karakan ile aramızda 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı oldu. Aynı gayrimenkulü sonrasında 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan benden 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Bana 'O zaman ağabeylerimi gönderirim' dedi. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil adlı biri beni araştırmış. Kendisinin aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Şafak ile birlikte kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın davetiyle bir kafede buluştuk. Görüşme sonrası Karakan ile 65 bin liraya anlaştık. Ancak avukatım Şafak 'Yazılı belge olmadan parayı verme' dedi. Görüşme sonrası beni arayan Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söyledim..."



    İNFAZ TİMİ ARANIYOR...
    Polisin güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı. 'Drej Ali' diye bilinen Ali Yasak, Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan yeğenleri Ali ve Kadir Yasak'la görüşmediğini açıkladı.



        ORMAN: SANKİ İÇİNE DOĞMUŞ
        Törene katılan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, "Candan bir arkadaşımızdı. Olaydan 6 saat önce beni aradı. 'Başkanım görüşelim' dedi. Ben de fabrikamdan dönüşte kendisine uğradım. 1 buçuk saat görüştük. Sanki içine doğmuş, veda etmek için aramıştı" dedi.



        ORTAĞI ÇATIŞMAYA GIRMIŞ
        Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı avukat Süleyman Canacankatan da 1 hafta önce kabusu yaşadı. İstanbul Başakşehir'de oturan Canacankatan ile evine giren iki hırsız arasında silahlı çatışma yaşandı.



        KEŞKE BEN ÖLSEYDİM
        Ece         Erken, şok ölümle yıkıldı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan sunucu, "Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek ağladı.



            Ece Erken, sosyal medyadan tepki gösterdi. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Onu oğlu Celal Mahmutyazıcıoğlu Baba Akif teselli etti.



            Ali Yasak her yerde aranıyor.



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                Haberler Yaşam Planlı infaz! Türkiye bu cinayetle sarsıldı, Emniyet katillerin peşine düştü
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