Planlı infaz! Türkiye bu cinayetle sarsıldı, Emniyet katillerin peşine düştü





100 BİN LİRALIK HESAPLAŞMA

Gökhan Karakan ile aramızda 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı oldu. Aynı gayrimenkulü sonrasında 1 milyon 600 bin liraya sattım. Karakan benden 100 bin lira daha istedi. Tartıştık. Bana 'O zaman ağabeylerimi gönderirim' dedi. Bu konuşmanın ardından Seccad Yeşil adlı biri beni araştırmış. Kendisinin aracılığıyla Kadir Yasak bize ulaştı. Şafak ile birlikte kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın davetiyle bir kafede buluştuk. Görüşme sonrası Karakan ile 65 bin liraya anlaştık. Ancak avukatım Şafak 'Yazılı belge olmadan parayı verme' dedi. Görüşme sonrası beni arayan Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söyledim..."