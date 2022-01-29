Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu! Piyasa değeri 10 milyon lira olan 38 adet change yapılmış otomobil ele geçirildi





20 Ocakta harekete geçen ekipler Bursa merkezli başlattıkları operasyon kapsamında Aydın, İstanbul, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. 38 araca el konulurken, Türkiye'de bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bir kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.