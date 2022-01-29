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    Eşini vahşice 38 kere bıçaklayan Burak Kınıcı'nın cezası belli oldu!

    Boşanma davası açtığı için 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı’yı 38 yerinden bıçaklayan Burak Kıncı’nın cezası belli oldu. 18 yıl hapis cezası alan cani koca, bir kaç yıl içinde özgür kalacak...

    38 kez bıçakladı yakında serbest

    Korkunç olay, 3 Kasım 2020'de İzmir Karşıyaka'da meydana geldi. Kafede buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın ölümden döndü. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Cani kocanın birkaç yıl içinde serbest kalacak olması, talihsiz kadının en büyük korkusu.

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    Haberler Yaşam Eşini vahşice 38 kere bıçaklayan Burak Kınıcı'nın cezası belli oldu!
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