Apartta korkunç cinayet! Alman sevgilisini kıskandı, arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Cesedi gömmek için...

Olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı. Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı.