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    • Yaşam
    • 27.01.2022 13:54
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    • 27.01.2022 13:54
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    Kahramanmaraş'ta kombi faciası: Baba öldü, anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen baba hayatını kaybetti. Gaz nedeniyle zehirlenen anne ve 3 çocuk ise tedavi altına alındı.

    Kombi faciası: Baba öldü, eşi ve 3 çocuğu tedavi altında

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kombiden sızan gazdan etkilenen baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

    Abdülhamithan Mahallesi 29 Numaralı Sokak'taki bir binanın üçüncü katındaki dairenin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 5 kişilik Demir ailesi zehirlendi.

    Kentteki bir yerel televizyonda çalışan Samittin Demir'e (39) ulaşamayan mesai arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Eve giden polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, baba Samittin, anne Badigül (33) ve çocukları Aleyna Emine, (13) Muhammed Mustafa (8) ile Efe Seyfullah Demir'i (11) zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

    Samittin Demir hastanede hayatını kaybederken 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta kombi faciası: Baba öldü, anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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