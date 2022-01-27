Evli sevgilisiyle ormanda cinsel ilişkiye girmişti! Katil için karar verildi: Burada zina mı yapıyorsunuz şerefsizler?





Maktul hemen pantolonunu çekerek bana doğru geldi ve küfretti. 'Ne arıyorsun burada?' dedi. Elinde bir cisim olduğunu fark ettim ama tam olarak ne olduğunu görmedim. Bana göre iri olan maktulün zarar vermesinden korktum. Daha önce çöplükten bulduğum silahı maktulün önüne doğru 2-3 el ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Maktulün öldüğünden ertesi gün haberdar oldum. Yaptığımdan pişmanım."

"HAKAN İLE DUYGUSAL İLİŞKİMİZ OLDU"

İkinci duruşmada yaşananları anlatan Havva B. de şu ifadelere yer vermişti:

"Hakan ile duygusal ilişki yaşadık. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık ama öncesinde olmuştu. Bu durumu maktulün eski eşi ile ikinci eşi de biliyordu. Sadece benim ailem bilmiyordu. Bu ilişki nedeniyle Hakan'ı tehdit eden kimse yoktu.