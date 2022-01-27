Evli sevgilisiyle ormanda cinsel ilişkiye girmişti! Katil için karar verildi: Burada zina mı yapıyorsunuz şerefsizler?

Antalya'da yaşayan Hakan Ökten ile Havva B., geçtiğimiz yılın mayıs ayında 42 CTB 54 plakalı araçla, akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir ormana gitti. O sırada bölgede bulunan ve araçtaki ikilinin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'e peş peşe ateş ederek ölümüne sebep oldu.
TUTUKLANDI
Daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıkan ve olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Sanık Mevlüt Koyuncu, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Hakan Ökten'in ailesiyle taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.