696 yerleşim yerine halen ulaşılamayan Sivas’ta sahte ihbarlar karla mücadeleyi sekteye uğratıyor: Başkalarının haklarına geçmesinler

Sivas İl Özel idaresinde karla mücadele ekibinde çalışan Cihan Korkmaz, en ufak telefonda ekiplerin işe koyulduğunu belirterek, "7/24 ekiplerin hepsi hazır, herhangi bir eksiğimiz yok. En ufak bir yerden telefon geldiği zaman ekipler dairede hazır olduğu için hemen çıkıyorlar. Bütün köy yollarına müdahale etmekteyiz. Rüzgar olduğu için tipili bir kar yağışı oldu. Kimi yerlere kar az yağdı fakat tipiden dolayı yollara sürgün yaptı. Sürgün yapınca da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kayan oluyor, batan oluyor, müdahale ve yardım etmen gerekiyor. Bu tür konular var ama işimiz olduğu için bizi etkilemiyor. Her zaman ve her yerde sırf kar yağışı için değil yazında Sivas İl Özel İdare Yol Şube Müdürlüğü olarak vatandaşa gerektiği yerde ekiplerimiz oradaysa her türlü müdahaleyi yapıyoruz" dedi.

"SAHTE İHBAR YAPMASINLAR"