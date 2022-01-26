Yurdun dört bir yanı kara teslim oldu! Mersinliler yağışı davul zurnayla kutladı!

Soğuk hava, yurdu esir aldı. Her yerde kar vardı!

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin bile seneler süren kar hasreti sonlandı. Muğla'ya 44, Antalya'ya 29, Mersin'e ise 7 yıl sonra kar yağdı! Silifkeliler, yağışı davul zurna eşliğinde göbek atarak kutladı.

Antalyalılar ise gece boyu kar topu savaşı yaptı. Muğla'da etkili olan yağışlar nedeniyle yollar kapandı.

39 yaşındaki turizmci Emre Kılınç, "Eskiler en son 44 yıl önce böyle bir kar yağdığını söylüyor. Çocuklarımla birlikte karın tadını çıkarmaya geldik. Onlar için çok güzel kar tatili oldu" açıklaması yaptı.

Muş'ta çatıdaki karlar iş kapısı oldu! Kar kütlelerini temizleyenler, "Günde 150 lira kazanıyoruz" diye konuştu.