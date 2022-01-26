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    Nun Okulları öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara sıcacık bir kış için yardım dağıttı

    NUN Okulları öğrencilerinin 2015'te başlattıkları "Kışı Isıtan Çocuklar" sosyal sorumluluk projesi 6 yılda daha da büyüyerek pek çok ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürmeye devam ediyor. Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinden öğrencilerin "NUN'da Tabiat Coşkusu" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarlandı.

    Çocuklar üşümesin

    NUN Okulları öğrencilerinin 2015'te başlattıkları "Kışı Isıtan Çocuklar" sosyal sorumluluk projesi 6 yılda daha da büyüyerek pek çok ihtiyaç sahibi çocuğun yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    Proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinden öğrencilerin "NUN'da Tabiat Coşkusu" temalı çizimlerinin yer aldığı ürünler tasarlandı.

    Öğrenciler tarafından çizimleri yapılan ürünlerin satışından elde edilen gelirle, Beykoz'da 23 mahalle ve Şanlıurfa'da 5 okuldaki ihtiyaç sahibi toplam 628 çocuğa, kışlık mont ve kıyafet yardımı yapıldı.

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    Haberler Yaşam Nun Okulları öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara sıcacık bir kış için yardım dağıttı
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