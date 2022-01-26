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    İş adamı Muammer Başarır ve ortağı Fatih Toker Çinliler ile iş yaptı! 10 milyon dolar kaybetti

    Muammer Başarır ile Fatih Toker, 2007'de iki Çinli ile Adana'da mermer ocağını açtı. Ancak Çinliler, kayıplara karıştı. Başarır, "O Çinliler'i bulun, getirin. Evladım intihar etti. Hayatım karardı" dedi.

    O Çinliler’i bana getirin

    İş adamı Muammer Başarır ve ortağı Fatih Toker, 2007'de Adana Kozan'da, Çinli iş adamları Zhigian Lin ve Zhongkai Sun ile birlikte mermer ocağı işletmek amacıyla 6 milyon dolar yatırım bedelli Laite Türk Maden adlı bir şirket kurdu.

    Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faaliyete geçiren firma, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli isimlerinden Guo Chuanwei'nin de katıldığı törenle açılışı yaptı.

    BORÇLAR BANA KALDI


    Firma, açılışın ardından mermerleri çıkartmaya başladı. Başarır ve Toker, 6 milyon dolar yatırım bedelinin kendi paylarına düşen kısmını ödedi ancak Çinli ortakları parayı bir türlü ödemedi. Aradan 2 yıl geçince 2009 yılında Zhigian Lin ve Zhongkai Sun, evrak ve gümrük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin'e gitti, ardından ortadan kayboldu. Başarır, "Çinliler ile anlaştık. Mermer ocağını açtık, mermerleri çıkarttık ve hepsi Çin'e gidecekti. Kaçtılar, borçlar bana kaldı. Onları bulun ve getirin" diye isyan etti.

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    Haberler Yaşam İş adamı Muammer Başarır ve ortağı Fatih Toker Çinliler ile iş yaptı! 10 milyon dolar kaybetti
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