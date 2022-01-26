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    • Yaşam
    • 26.01.2022 13:00
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    • 26.01.2022 13:07
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    Eskişehir'de Turgutlar Mahallesi'nde ağılda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü! 50 hayvan telef oldu 800 bin lira zarar

    Eskişehir’de, kırsal Turgutlar Mahallesi'ndeki ağılda çıkan yangın, 3 saat süren müdahaleyle söndürüldü. 23 büyükbaş, 30'a yakın da küçükbaşın öldüğünü belirten ağıl sahibi, yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu söyledi.

    DHA
    800 bin lira zarar! 50 hayvan telef oldu

    Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

    Alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbarla bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangında ağıl kullanılamaz hale gelirken, 23 büyükbaş, 30'a yakın da küçükbaş öldü. İtfaiye ekibi, ağılda soğutma çalışması yaptı.

        Ağılın sahibi Abdullah Kıpçak, yangın sırasında komşuların bazı hayvanları dışarı çıkardığını ancak yine de çok zararı olduğunu belirterek,

            "Komşular ağılımın yandığını haber verdi, ben de koştup geldim.

            Ağılda 23 büyükbaş, 20-25 küçükbaş anaç, birkaç tane de ufak kuzularım olmak üzere 30 kadar küçükbaş hayvanım yanmış.

            Arpam, yemim, buğdayım ne varsa yanmış. Kurtardıklarımız da var, 4 büyükbaş hayvanım da kayıp.

                Onları da bir yandan arıyoruz. İtfaiye ile beraber geldik.

                Gelene kadar sağ olsunlar, komşular ellerinden geleni yapmış.

                Tahminen 800 bin lira zararımız var.
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                    Haberler Yaşam Eskişehir'de Turgutlar Mahallesi'nde ağılda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü! 50 hayvan telef oldu 800 bin lira zarar
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