Eskişehir'de Turgutlar Mahallesi'nde ağılda çıkan yangın 3 saatte söndürüldü! 50 hayvan telef oldu 800 bin lira zarar

- Yaşam
- 26.01.2022 13:00
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- 26.01.2022 13:07
Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında ağıl kullanılamaz hale gelirken, 23 büyükbaş, 30'a yakın da küçükbaş öldü. İtfaiye ekibi, ağılda soğutma çalışması yaptı.
Ağılın sahibi Abdullah Kıpçak, yangın sırasında komşuların bazı hayvanları dışarı çıkardığını ancak yine de çok zararı olduğunu belirterek,
"Komşular ağılımın yandığını haber verdi, ben de koştup geldim.
Ağılda 23 büyükbaş, 20-25 küçükbaş anaç, birkaç tane de ufak kuzularım olmak üzere 30 kadar küçükbaş hayvanım yanmış.
Arpam, yemim, buğdayım ne varsa yanmış. Kurtardıklarımız da var, 4 büyükbaş hayvanım da kayıp.
Onları da bir yandan arıyoruz. İtfaiye ile beraber geldik.
Gelene kadar sağ olsunlar, komşular ellerinden geleni yapmış.
Tahminen 800 bin lira zararımız var.
Ev de ahır da samanlık da yandı" diye konuştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.