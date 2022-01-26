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    • Yaşam
    • 26.01.2022 13:35
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    • 26.01.2022 13:35
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    Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle vurdu yerde tekmeledi

    İstanbul Beyoğlu'nda cumartesi sabaha karşı güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf şok bir olaya şahit oldu. Dükkanının önünde bir kadının yumruk ve şişe darbeleriyle darp edildiğini gören esnaf, polise şikayette bulundu.

    Beyoğlu’nda kadına şiddet! Şişeyle vurdu yerde tekmeledi

    Beyoğlu'nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, polise şikayette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı.



    Olay 15 Ocak Cumartesi sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Faik Paşa Caddesi'nde mobilya dükkanı sahibi Mahmut Kutluk sabah işyerini açmaya geldiğinde camın kırık olduğunu gördü.

    Güvenlik kamerasına bakan Kutluk, kadına şiddet görüntülerini görünce polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının peşinden gelen 2 erkekten biri kadınlardan birine yumruk atarken kendisi yere düşüyor.

        KADININ BAŞINA ŞİŞE VURDU
        Yerden kalkan saldırgan adamı arkadaşı engellemeye çalışırken, saldırgan yerden aldığı şişeyi kadının başına atıyor. Saldırganın attığı şişe iş yerinin camını kırıyor. Kadın can havliyle kaçarken onu kovalayan saldırgan çelme taktığı kadını yere düşürüyor.

        Yanındakilerin araya girmesiyle saldırgan ve arkadaşı uzaklaşırken saldırıya uğrayan kadın ve yanındaki arkadaşı diğer yöne doğru gidiyor. Olay sonrası başlatılan polis soruşturması sürüyor.

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        Türkiye’de istihbaratçı olarak çalışmış
        Haberler Yaşam Beyoğlu'nda kadına şiddet! Şişeyle vurdu yerde tekmeledi
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