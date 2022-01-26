Boşandığı eşini 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı! 'Seni yaşatmam' dedi evlenmek zorunda kaldım'

ÇİÇEKTEKİ 'HAYATIMIN ANLAMI' NOTUNU GÖRÜNCE BIÇAKLAMIŞ

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise şöyle konuştu: "Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım. 'Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim' dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana 'hayırlı olsun' amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı."