Boşandığı eşini 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı! 'Seni yaşatmam' dedi evlenmek zorunda kaldım'

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre gitti.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay'ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan Uygur ise tutuklandı.
"YALAN SÖYLÜYORLAR"
'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ramazan Uygur'un yargılanmasına bugün de devam edildi. Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.
Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.