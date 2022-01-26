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    Antalya'da Kerziban Keskin'i öldüren katiller itiraf etti! Cesedi 6 parçaya böldük

    Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Antalya Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Hüsne Durmaz'ın arkadaşı Rüstem Başaran, Kerziban Keskin'in, Hüsne Durmaz tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin 2 gün evde bekletildiğini söyledi.

    Korkunç itiraf

    Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne Durmaz'ın yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Antalya Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Hüsne Durmaz'ın arkadaşı Rüstem Başaran, Kerziban Keskin'in, Hüsne Durmaz tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin 2 gün evde bekletildiğini söyledi.

    ÖNCE İPLE BOĞDUK
    Hüsne Durmaz, Ramazan Çaka, Rüstem Başaran, İnayet Başaran, Kader Akkaş ile R.A.T. tutuklandı. Cinayeti itiraf eden bir başka şüpheli, "Keskin'i iple boğduk. Cesedi balta ve nacakla parçaladık. Sonra 6 torbayla taşınıp yaktık ve gömdük" dedi.

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    Haberler Yaşam Antalya'da Kerziban Keskin'i öldüren katiller itiraf etti! Cesedi 6 parçaya böldük
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