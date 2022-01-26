Adana'da bekçilerden kaçan şüpheli asker kaçağı çıktı!

ASKER KAÇAĞI

İkna olan Cengizhan F. bıçağı fırlatarak sulama kanalından çıktı. Gözaltına alınan Cengizhan F. polis merkezine götürüldü. Şüpheli Cengizhan F.'nin aile içi kavgadan dolayı hakkında şikayet olduğundan dolayı aranmasını olabileceği için kaçtığını dile getirdi. Yakalana Cengizhan F.'in asker kaçağı olduğu belirlendi.