Hiç 'memur' değiliz! Öğrencisini öldüresiye döven öğretmenin yeni görevi hayrete düşürdü

Türkiye, geçtiğimiz ay yaşanan öğretmen vahşetine kilitlendi! Yer Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'ydi. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, öğrencisi T.K'yı kendisine küfür ettiği için defalarca tokatlayıp darp etti! Hakkında soruşturma açılan cani öğretmenin 1.5 yıla kadar hapsi istendi. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Yücel ifadesinde "Birkaç kez tokat attım. Amacım; yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Epilepsi ve bipolar bozukluk hastasıyım. Bir anlık sinirle yaptım" dedi. Görevine son verilen Ali Rıza Yücel'in İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak işe girdiği belirlendi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Okulun bile önünden geçmemesi gerek!