Hiç 'memur' değiliz! Öğrencisini öldüresiye döven öğretmenin yeni görevi hayrete düşürdü

Türkiye, geçtiğimiz ay yaşanan öğretmen vahşetine kilitlendi! Yer Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'ydi. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, öğrencisi T.K'yı kendisine küfür ettiği için defalarca tokatlayıp darp etti! Hakkında soruşturma açılan cani öğretmenin 1.5 yıla kadar hapsi istendi. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Yücel ifadesinde "Birkaç kez tokat attım. Amacım; yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Epilepsi ve bipolar bozukluk hastasıyım. Bir anlık sinirle yaptım" dedi. Görevine son verilen Ali Rıza Yücel'in İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak işe girdiği belirlendi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Okulun bile önünden geçmemesi gerek!
OTELDE ÖLDÜ
Kanada'da yaşayan işadamı Koral Kanca (55), iş toplantıları için İstanbul'a geldi. 16 Ocak'ta Beşiktaş'taki bir otele yerleşti. 20 Ocak'ta aniden odasında rahatsızlanınca, resepsiyondan yardım istedi. Otel yetkilisi, Kanca'nın kalp krizi geçirdiğini görünce, müdahale etmeye çalıştı. Ambülans geldiğinde Kanca'nın öldüğü belirlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Kanca'nın yakınları, şok ölüm üzerine sinir krizleri geçirdi.
KRİPTO İNTİHARI!
İstanbul Kâğıthane'de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S., canına kıydı. Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren gencin sosyal medya hesabında yapmış olduğu "intihar" içerikli yazı dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti.