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    Hiç 'memur' değiliz! Öğrencisini öldüresiye döven öğretmenin yeni görevi hayrete düşürdü

    Ali Rıza Yücel, öğrencisine dayak attı! Görevden atıldı. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak işe başladı! Vatandaş şaştı kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hiç ’memur’ değiliz

    Türkiye, geçtiğimiz ay yaşanan öğretmen vahşetine kilitlendi! Yer Aksaray'ın Ortaköy İlçesi'ydi. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, öğrencisi T.K'yı kendisine küfür ettiği için defalarca tokatlayıp darp etti! Hakkında soruşturma açılan cani öğretmenin 1.5 yıla kadar hapsi istendi. Bugün hakim karşısına çıkacak olan Yücel ifadesinde "Birkaç kez tokat attım. Amacım; yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Epilepsi ve bipolar bozukluk hastasıyım. Bir anlık sinirle yaptım" dedi. Görevine son verilen Ali Rıza Yücel'in İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak işe girdiği belirlendi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Okulun bile önünden geçmemesi gerek!



    OTELDE ÖLDÜ
    Kanada'da yaşayan işadamı Koral Kanca (55), iş toplantıları için İstanbul'a geldi. 16 Ocak'ta Beşiktaş'taki bir otele yerleşti. 20 Ocak'ta aniden odasında rahatsızlanınca, resepsiyondan yardım istedi. Otel yetkilisi, Kanca'nın kalp krizi geçirdiğini görünce, müdahale etmeye çalıştı. Ambülans geldiğinde Kanca'nın öldüğü belirlendi. Son yolculuğuna uğurlanan Kanca'nın yakınları, şok ölüm üzerine sinir krizleri geçirdi.



    KRİPTO İNTİHARI!
    İstanbul Kâğıthane'de yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S., canına kıydı. Yaşadığı apartmanın üçüncü katından atlayarak hayatına son veren gencin sosyal medya hesabında yapmış olduğu "intihar" içerikli yazı dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımında kripto paradan zarar ettiğini paylaşan genç, bu nedenle yaşamına son verdiği ifade etti.



        INTERPOL'DE SÖZ SAHİBİ OLDUK
        Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol- Europol Daire Başkanı Selçuk Sevgel, Interpol'ün İcra Komitesi üyeliğine seçildi. Böylece Türkiye, FETÖ-PDY olmak üzere PKK/KCK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede konusunda en üst düzeyde söz sahibi imkanına kavuştu. Bu arada 2021 yılında uluslar arası seviyede aranmakta olan 109 suçlu, 33 ülkeden getirildi. Türk yargısına teslim edildi.
        Ömer ÇETİN



        CANKURTARAN!
        Samsun Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği'nde görevli polis Hüseyin Celep, 2 yıl önce veterinerlik fakültesini bitirdi. Mesleğinin yanı sıra veteriner hekim olarak da sokak hayvanlarına kol kanat gerdi. Celep, hasta ve yaralı sokak hayvanlarını hem tedavisini gerçekleştirip hem de beslenmelerine katkı sağlıyor. Celep, "Hem hayvanları hem insanları seviyoruz, mazlumun yanında oluyoruz" diye konuştu.



        HORTUM FATİH!
        İstanbul Şişli'deki bir hastanede yoğun bakım hemşiresi Ekrem K., biyomedikal teknikeri Fatih K.'nin (35) kalemi alıp geri vermeyince ikili arasında inatlaşma başladı. İddiaya göre Fatih K., "Kalemi ver yoksa hastaların oksijen bağlantısını keserim" diyerek hemşireyi uyardı. Ardından oksijen vanasını kapattı. Nefessiz kalan hastalardan Yusuf Sanin kurtulamadı. Savcı tekniker hakkında, 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Aile, hala tutuksuz sanığa istenen cezanın az olduğunu belirterek "Bir canın bedeli bu olmamalı" diyerek isyan bayrağı açtı.
        DİLEK YAMAN DEMİR



            HEY'KEL' ALAKA
            Sinoplu heykeltıraş Cemalettin Kaya, İspanya'daki Posedion heykelinden etkilendi. Bir benzerini yaptığı heykeli 2007'de deniz içindeki kaide üzerine yerleştirdi. İşte o heykel, seneler sonra sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sinoplu Poseidon'a yapılan yorumlar, gülümsetti:
            Bizimki sanki çatıda anten düzeltirken üşümüş.
            İspanya'nın Poseidon'u Omega-3'ten zengin gıdalarla beslenmiş, bizimki de bol bol ekmek yemiş.
            Sinop'ta Poseidon'un işi ne!
            Bizim Poseidon, tarlasında biraz soluklanayım diyen köylü gibi olmuş.



            121 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 121 milyon 16 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 174 bin 144'er lira, 4 bilenler bin 575'er lira, 3 bilenler 108'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



            BİR TALİHLİYE 212 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 212 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 715'er lira, 8 bilenler 255'er lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            VAKA SAYISI 67 BİN 23
            Türkiye'de dün 401 bin 636 Covid-19 testi yapıldı. 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 78 bin 362 oldu.

            BİR DEPO HIRSIZLIK
            Kocaeli'de aracıyla istasyona giren bir kişi, 550 TL'lik yakıt aldı. Para ödemeden kaçtı.

            HAMSİ PATLADI
            Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Tekneler doldu taştı. Kilo fiyatı çakıldı: 30 TL...

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            Haberler Yaşam Hiç 'memur' değiliz! Öğrencisini öldüresiye döven öğretmenin yeni görevi hayrete düşürdü
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