İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli! İşte İDO'nun iptal ettiği seferler...

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok seferini iptal etti. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Pendik-Yalova 11.00, 14.00,16.00,18.00, 20.00 saatlerindeki seferler gibi birçok sefer iptal edilirken gerçekleştirilemeyecek seferler İDO'nun internet sayfasından duyuruldu.
Şehir Hatları ise internet sayfasında "Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.00 Pendik-Yalova
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.00 Yalova-Pendik
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.00 Pendik-Yalova
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
15.00 Yalova-Pendik
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.