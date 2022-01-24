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    • Yaşam
    • 24.01.2022 10:08
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    • 24.01.2022 10:24
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    İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli! İşte İDO'nun iptal ettiği seferler...

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı birçok seferini iptal etti. Öte yandan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

    İDO’da sefer iptalleri

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok seferini iptal etti. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Pendik-Yalova 11.00, 14.00,16.00,18.00, 20.00 saatlerindeki seferler gibi birçok sefer iptal edilirken gerçekleştirilemeyecek seferler İDO'nun internet sayfasından duyuruldu.

    Şehir Hatları ise internet sayfasında "Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.

    İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

    10.00 Yalova-Pendik

    10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

    11.00 Pendik-Yalova

    11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    12.00 Yalova-Pendik

    13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    14.00 Pendik-Yalova

    14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

    15.00 Yalova-Pendik

    Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
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        Haberler Yaşam İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli! İşte İDO'nun iptal ettiği seferler...
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