İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli! İşte İDO'nun iptal ettiği seferler...

Şehir Hatları ise internet sayfasında "Değerli yolcularımız, yoğun tipi sebebiyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

10.00 Yalova-Pendik

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.00 Pendik-Yalova

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.00 Yalova-Pendik

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.00 Pendik-Yalova

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

15.00 Yalova-Pendik