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    • Yaşam
    • 24.01.2022 06:17
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    • 24.01.2022 11:33
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    Gece yarısı korkunç ölüm: Kripto para sonu oldu! Üniversite öğrencisinin kan donduran intihar mektubu

    Son dakika haberi! İstanbul Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. İşte M.S.'nin kan donduran intihar mektubu.

    DHA
    Korkunç sonrası! İntihar mektubu ortaya çıktı

    Olay, saat 21.00 sıralarında Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kattan düşerek hayatını kaybetti.


    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
    Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.




    ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
    Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.



        KRİPTO PARA YÜZÜNDE İNTİHAR MI ETTİ?
        Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi.




        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


        İNTİHAR NOTU DİKKAT ÇEKTİ
        Hayatına son veren üniversite öğrencisi genç M.S., Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Selamünaleyküm direkt konuya gireceğim bu benim intihar mektubum. Bu twitterin planlama özelliği ile atıyorum.

        İntihar etmeden önce ertesi günü akşam 9'da atılacak şekilde ayarladım. Yani siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Laga luga yapmadan her şeyi açık açık anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın. Zaten bu tweeti de ölümünün arkasında başka bir şey var mı diye insanları karakollarda ifadelerle uğraştırmayın ya da suçlama almamız gereken insanları suçlamayın diye atıyorum. Ben bir bahis bağımlısıyım intihar etmemin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem.



        Gözünüzü seveyim genç kriptodann intihar etti haberleri yapmayın ya kar zarar her finansal aracın içinde var. Benim aptallığım bahis oynamam babama yaptığım bu büyük şerefsizliğin sonuçları ile karşılaşmak istemiyorum. Anca burada özür dileyebilirim güvenini boşa çıkardım için özür dilerim. Baba kendimden nefret ediyorum çünkü yüzüm yok. Yaptığım hatanın sonucu ile karşılaşacak cesaretim yok. Hem korku hem hem bencilim kendimden nefret ediyorum cidden nefret ediyorum yani.

        Çünkü çok daha farklı olabilirdi ya bilen bilir Zeki çocuğum dur belki vatan için dünya için bir işin ucundan tutup bir işe yarayabilir ama kendi aptallığım yüzünden olmayacak. Maalesef böyle bir şey kaç aydır üstünde bu yükle dolaşıyorum vallahi çekilmez böyle hayat. Kaç aydır saniye şimdi intihar ediyorsun diyeceksiniz çünkü artık saklama şansım yok kurtarabilirim diye babama hiç doğruyu söylemedim.

        Sürekli yalan söyleyerek erteledim her şeyi ama pazartesi babamın ödemesi var ve parayı bendeki paradan vermemiz gerekiyor. Ama para ortalıkta yok geri kazanmaya çalıştıkça daha fazlasını kaptırdım tekrar verdiğim kişi babamı değil tabii kardeşlerim, arkadaşlarım özel sizlerden özür diliyorum yaptıklarım için. İntihar etmek cidden bayağı zor iş ya ben bu kadar olacağını düşünmemiştim nasıl edeceğim yani köprüden atlamak, metronun önüne atlamak, ilaç içmek kendimi asmak falan hepsi zor geliyor bireysel silahlanma yeterince serbest değil ki kafama bir mermi sıkıp gitsem.


            Bak bu argümana bana kullanın ha, millet rahatlıkla intihar edemiyor. İntihar yollarını aradım baktım çoğunu görüntüleme izin vermiyor. Google zaten daha derin bir araştırma yapacak kadar da enerjim yok. Kış günü yatakta yatarken sıcak sıcak uyuyakalıp ölme fikri çok güzel geldi.

            Bu yüzden uyku ilacı ile birkaç ilacı karıştırıp öyle gitmeyi planlıyorum. Cesedim ile ilk karşılaşacak ablamdan özür dilerim ama yüreğimin yettiği başka bir yol bulamadım. Ölümüm maalesef sadece beni etkilemeyecek, yaptıklarımdan etkilenecek çok kişi var ve onlardan özür bile diyemeyecek kadar korkağım.



            Ailemden 1 kişiden bile hakkını helal etmesini isteyemem arkadaşlarım, akrabalarımı tanıdıklar hepinizden size böyle bir sözü yaşattığım için özür. Yapacak bir şey yok gerçek yüzümü de görmüş olduğunuz. Hem bencil hem şerefsiz hem korkak bir yaratığım yaptıklarımın sonuçları ile karşılaşmak yerine intihar ediyorum korkak biri olarak öleceğim. Siz de beni öyle hatırlayın hatta hatırlamayı öleyim mümkünse hiç yaşamamışım gibi davranın. Bensiz bir hayat hepiniz için çok daha güzel olacak buna eminim. Böyle bir şeyi istemeye hakkım yok ama hakkınızı helal edin kendinize iyi bakın"             ifadelerine yer verdi.


            Polis ekipleri etrafta güvenliği sağlarken Olay Yeri İnceleme Ekipleri hayatını kaybeden gencin bulunduğu noktayı inceledi.

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            Haberler Yaşam Gece yarısı korkunç ölüm: Kripto para sonu oldu! Üniversite öğrencisinin kan donduran intihar mektubu
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