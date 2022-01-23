Gece yarısı korkunç ölüm: Kripto para sonu oldu! Üniversite öğrencisinin kan donduran intihar mektubu





Gözünüzü seveyim genç kriptodann intihar etti haberleri yapmayın ya kar zarar her finansal aracın içinde var. Benim aptallığım bahis oynamam babama yaptığım bu büyük şerefsizliğin sonuçları ile karşılaşmak istemiyorum. Anca burada özür dileyebilirim güvenini boşa çıkardım için özür dilerim. Baba kendimden nefret ediyorum çünkü yüzüm yok. Yaptığım hatanın sonucu ile karşılaşacak cesaretim yok. Hem korku hem hem bencilim kendimden nefret ediyorum cidden nefret ediyorum yani.



Çünkü çok daha farklı olabilirdi ya bilen bilir Zeki çocuğum dur belki vatan için dünya için bir işin ucundan tutup bir işe yarayabilir ama kendi aptallığım yüzünden olmayacak. Maalesef böyle bir şey kaç aydır üstünde bu yükle dolaşıyorum vallahi çekilmez böyle hayat. Kaç aydır saniye şimdi intihar ediyorsun diyeceksiniz çünkü artık saklama şansım yok kurtarabilirim diye babama hiç doğruyu söylemedim.



Sürekli yalan söyleyerek erteledim her şeyi ama pazartesi babamın ödemesi var ve parayı bendeki paradan vermemiz gerekiyor. Ama para ortalıkta yok geri kazanmaya çalıştıkça daha fazlasını kaptırdım tekrar verdiğim kişi babamı değil tabii kardeşlerim, arkadaşlarım özel sizlerden özür diliyorum yaptıklarım için. İntihar etmek cidden bayağı zor iş ya ben bu kadar olacağını düşünmemiştim nasıl edeceğim yani köprüden atlamak, metronun önüne atlamak, ilaç içmek kendimi asmak falan hepsi zor geliyor bireysel silahlanma yeterince serbest değil ki kafama bir mermi sıkıp gitsem.