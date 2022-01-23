Aşklarını tüm dünyanın konuştuğu çift müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu!

Aşk ne mesafe ne de engel tanıdı! Antalyalı Mürsel Mistanoğlu, 2020 yılında Facebook'taki bir arıcılık grubunda Nebraskalı Anna Campisi ile tanıştı! Uzun süre mesajlaşan ikili, birbirinden hoşlandı. Hızlıca bir seyahat planı yapıldı. Anna, soluğu Antalya'da aldı. İkili, dört ay boyunca gezdi, dolaştı ardından nişanlandı. Ancak Mürsel'in ailesi, evlilik dışı 3 çocuğu bulunan Anna'yı kabul etmediğini açıkladı! Buna rağmen aşkından vazgeçmeyen genç adam, soluğu ABD'de aldı. Sevdiği kadınla evlenip hiç bilmediği ülkede yepyeni bir hayata başladı. İkilinin aşkı, ABD'deki gazetelerde manşetlere taşındı. Herkes, Anna ve Mürsel'in aşkını örnek aldı. Anna, sevdiği adam için Türk yemeklerini de öğrenmeye başladı. Kuru fasulye ve mercimek çorbası pişirdi, baklava bile açtı!