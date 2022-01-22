Yaptığı yüz, kol ve rahim nakliyle tıp literatürüne giren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başarısı herkesi gururlandırdı





Uğur Acar'la ilgili 10 yıl öncesine ait anısını anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi: Ameliyattan 6 ay önce Uğur'u ziyaret ettim. Uğur, bazı sorular sorup beni sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik. Sonrasında bu kadar önemli bir nakil için bu türden soruların sorulması çok normal diye düşündük. Tekrardan görüşerek sorularını tek tek yanıtladık. Hatta bana 'Ben hazırım ameliyata, asıl siz hazır mısınız?' dedi.