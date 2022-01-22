Yaptığı yüz, kol ve rahim nakliyle tıp literatürüne giren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başarısı herkesi gururlandırdı

Atatürk, "Beni Türk hekimlerine emanet edin" dedi. Onun izinden giden doktorlar, gerçekleştirdiği operasyonlarla tıp literatürüne girdi. Akdeniz Üniversitesi Ekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da onlardan biriydi. Başarılı cerrah, yaptığı yüz, kol ve rahim nakliyle tarihe geçti. Türkiye'de ilk kez yüz nakli olan Uğur Acar ve Turan Çolak'ın ameliyatları 10 yılı devirdi! Prof. Dr. Özkan ve ekibi, dün ilkleri başardığı hastalarıyla bir araya geldi.
Uğur Acar'la ilgili 10 yıl öncesine ait anısını anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi: Ameliyattan 6 ay önce Uğur'u ziyaret ettim. Uğur, bazı sorular sorup beni sinirlendirdi. Naklini biraz öteledik. Sonrasında bu kadar önemli bir nakil için bu türden soruların sorulması çok normal diye düşündük. Tekrardan görüşerek sorularını tek tek yanıtladık. Hatta bana 'Ben hazırım ameliyata, asıl siz hazır mısınız?' dedi.
BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM
Prof. Dr. Ömer Özkan, Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu ölümden dönen Asiye Ateş'in de durumunu değerlendirdi. "Daha önce bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum" dedi. 10 gün sonra taburcu olacak Asiye'ye ilerleyen süreçte birçok ameliyat daha yapılacağını söyledi.