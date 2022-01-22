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    • Yaşam
    • 22.01.2022 08:53
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    • 22.01.2022 08:53
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    Üsküdar'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

    Üsküdar'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu çatısında hasar oluşan evin sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı belirtildi.

    Üsküdar’da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

    Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı, iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

    Yangın sonucu çatısında hasar oluşan evin sahiplerinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavilerinin ardından ifadelerinin alınacağı belirtildi.

    Mahalle sakinlerinden Süleyman Şeker, sahiplerinin yaz aylarında gelip evlerinde kaldıklarını söyleyerek, "İçerden çıkanları tanımıyoruz. Kim oldukları belli değil. Lambalar yanmıyor, giren çıkan yok." dedi.
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    Haberler Yaşam Üsküdar'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
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