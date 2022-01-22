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    • Yaşam
    • 22.01.2022 08:10
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    • 22.01.2022 08:10
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    Son dakika: Ordu’nun Aybastı ilçesinde eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel Yılmaz yaşamını yitirdi

    Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Son dakika haberine göre Ordu’nun Aybastı ilçesinde Metin Yılmaz (53), tartıştığı eşi Aysel Yılmaz’ı (36) tabancayla başından vurarak öldürdü. Cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Metin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Esenli Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Metin Yılmaz ile eşi Aysel Yılmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Yılmaz, tabancayla eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurdu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Yılmaz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Ordu’nun Aybastı ilçesinde eşi tarafından tabancayla başından vurulan Aysel Yılmaz yaşamını yitirdi
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