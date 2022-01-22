Prof. Dr. Ahmet Demirel 10 milyon lirasını kaptırdı. Sahtekarlara ‘Siz kimsiniz?’ diye bile sormadı

Dolandırıcılar, telefona sarıldı! İstanbul'da yaşayan emekli tıp profesörü Ahmet Demirel (79) sahtekarların son kurbanıydı. Öyle ki Ahmet Demirel'in 9 Eylül'de telefonu çaldı. Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Çeşme'de operasyon yapıldı. Dolandırıcıların üzerinden kimliğiniz çıktı" diyerek profesörü kandırdı! Paniğe kapılan Demirel, dolandırıcıların her dediğin yaptı. 10 gün içinde 10 milyon lirasını kaptıran Prof. Dr. Ahmet Demirel yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı:
Arayan kişi kendisini Polis İstihbarat biriminde Volkan Eroğlu diye tanıttı. Polis kimliğini Whatsapp'tan gönderdi. Evdeki değerli eşyanın fotoğrafını çekip göndermemi istedi. Ben de gönderdim.
Onun yönlendirmesiyle 160 adet tam altın, bin 500-2 bin dolar, 45 bin euro ve 69 bin TL'yi Arif Paşa Korusu önünde bekleyen kişiye teslim ettim.