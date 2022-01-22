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    Kahve içeyim derken düştü! Karne gününe hazırlanan Bekir Gücüyeter başı dönünce 13. kattan aşağı düştü

    Karne gününe hazırlanan öğretmen Bekir Gücüyeter, başı dönünce 13. kattan düşerek öldü. Sinir krizi geçiren eşi ise gözyaşları döktü. İşte sizler için derlediğimiz 22 Ocak TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Bu acıya gücüyetmez!

    Antalya Aksu'da sosyal bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), eşiyle birlikte öğrencilerine karne vermek için erken kalktı. Hazırlanmaya başlayan Gücüyeter, her sabah olduğu gibi dün sabah da kahvesini alıp balkona çıktı. Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, başı döndü. Dengesini kaybeden talihsiz adam, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan eşi, sinir krizi geçirdi. Gücüyeter'in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.



    ŞAKA YAPIYOR SANDIK!
    Yozgat Sorgun Adliyesi'nde görev yapan savcı Özlem Salkım (28), 10 ay önce arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken başından tabancayla vurularak can verdi. Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. M, "Önce şaka yaptığını düşündük. Kendi kafasına tutmasıyla silah patladı" dedi.



    TAKSİCİ DEHŞETİ
    İstanbul Şişli'de taksici Mesut D. (32), aldığı Fransız turistleri Taksim'e getirdi. Fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitledi. Kadın turisti kaçıran taksici, bir süre sonra kadını yaka paça araçtan atarak sürükledi. Polis ekipleri, Mesut D'yi gözaltına aldı.



        ORDU'NUN ALTIN YÜREĞİ
        Ordu Ünye'de Adnan B., içinde bankadan çektiği 22 bin 200 lira bulunan poşeti kaldırımda düşürdü. Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan temizlik görevlisi Şakir Hatipoğlu (42), bir süre sonra poşeti fark etti. Hatipoğlu, para dolu poşeti çalıştığı birime götürdü. Yapılan inceleme ve tespitler sonunda para, sahibine teslim edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, duyarlı tavrından dolayı Şakir Hatipoğlu'nu altınla ödüllendirdi.



        AİLE BOYU VAHŞET
        İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki Zeynep Vural, 17 Mayıs'ta annesi tarafından katledildi! Anne Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısıydı. Hırsızlık yapıyordu. Bizi darp ediyordu. Olay günü tartıştık. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, iddianamede baba Saffet Vural ve kardeş Ömer Vural'ın da ifadesine yer verdi. Kardeş Vural, "Annem ablamı öldürdüğünü söyledi. Babam tepki vermedi" dedi. Bunun üzerine savcılık ifadelerde çelişki olduğuna dikkat çekti. Annenin bu cinayeti tek başına işlemiş olamayacağını belirterek 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.



        HAYATINI 'YAŞAR'
        Tekirdağ Süleymanpaşa sakinleri, göç etmeyen bir leyleğe kol kanat gerdi! Yaşar ismi verilen leylek, sahildeki balıkçılar tarafından beslendi. Tüm gün parkları dolaşan, sahilde yürüyüş yapan Yaşar, vatandaşların da ilgisini çekti. Emin Edebali "Yaşar bize alıştı. Artık kaçmıyor" dedi.



            ÇİFTE UMUT
            ABD'den gelen haber, nakil bekleyen binlerce insana umut verdi. Tıp literatürüne giren çalışmanın adresi Alabama- Birmingham Üniversitesi'ydi. Genetiği değiştirilmiş iki domuz böbreği, 57 yaşındaki böbrek hastası Jim Parsons'a nakledildi. Bir kaza sonucu beyin ölümü gerçekleşen Parsons'un bedeni, böbrekleri kabul etti. Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Selwyn Vickers ameliyatın umut verici olduğunu söyledi. Bitkisel hayattaki hastaya uygulanan nakille güvenliğin test edildiğini sözlerine ekledi.



            BULGAR'İSYAN'
            COVİD-19 dünyayı sardı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırdı. Kırmızı listeye aldığı ülkeler arasında Türkiye de vardı. Edirne'ye günübirlik ziyaretler yapan Bulgar turistlere negatif PCR testi zorunluluğu başladı! 20 Ocak'tan itibaren başlayan uygulama nedeniyle Bulgarlar Edirne'ye gelemedi, tarihi kentin sokakları boş kaldı! Esnafsa azalan turistler yüzünden kepenk kapattı. Halil Girgin, "İşlerimiz şu anda durgun. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı. Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağız. Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim" diye dert yandı.



            BİR TALİHLİYE 239 BİN LİRA
            10 Bilen bir kişi, 239 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 241'er lira, 8 bilenler 126'şar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                DAMLA BİR KEZ DAHA ÖLDÜ
                Zonguldak'ta Damla Demir, kendini astı. Komşusu M.K'nın tacizine uğradığı ortaya çıktı. Sapık ikinci duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilince ailesi yıkıldı: Adalet istiyoruz.



                FİLM GİBİ BOŞANMA
                Kendisini dinlettiğini açıkladı. İhanet ettiğini de vurguladı. Genç kadın ise karşı hamle yaptı: İftira atıyor. Mobbing yapıyor. Yönetmen Kubilay Kasap, eşi Meltem'e boşanma davası açtı.



                ÖYKÜ ABLA
                İzmirli Öykü Arin Yazıcı, lösemiyle savaşı kazandı. İlk karneyi aldı. Yeni doğan kardeşi Arkadaş Ekim'i kucakladı. O fotoğraf karesi herkesi duygulandırdı.

                BALTALI VELİ
                2021-2022 öğretim yılının ilk yarısı tamamlandı. Gaziosmanpaşa'da bir veli ise son gününde baltayla okulu bastı. Tehdit yağdırdı.

                AORTU PATLADI
                Yalovo'da hemşire Beyza Nur Babacan, rahatsızlandı. Aort damarı yırtılan genç kadın kurtarılamadı.

                VAKA SAYISI 72 BİN 555
                Türkiye'de dün 416 bin 453 Covid-19 testi yapıldı. 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 87 bin 192 oldu.

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                Emekliye ek gösterge zammı
                Haberler Yaşam Kahve içeyim derken düştü! Karne gününe hazırlanan Bekir Gücüyeter başı dönünce 13. kattan aşağı düştü
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