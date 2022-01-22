Kahve içeyim derken düştü! Karne gününe hazırlanan Bekir Gücüyeter başı dönünce 13. kattan aşağı düştü

Antalya Aksu'da sosyal bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), eşiyle birlikte öğrencilerine karne vermek için erken kalktı. Hazırlanmaya başlayan Gücüyeter, her sabah olduğu gibi dün sabah da kahvesini alıp balkona çıktı. Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, başı döndü. Dengesini kaybeden talihsiz adam, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan eşi, sinir krizi geçirdi. Gücüyeter'in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.
ŞAKA YAPIYOR SANDIK!
Yozgat Sorgun Adliyesi'nde görev yapan savcı Özlem Salkım (28), 10 ay önce arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken başından tabancayla vurularak can verdi. Astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. M, "Önce şaka yaptığını düşündük. Kendi kafasına tutmasıyla silah patladı" dedi.
TAKSİCİ DEHŞETİ
İstanbul Şişli'de taksici Mesut D. (32), aldığı Fransız turistleri Taksim'e getirdi. Fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitledi. Kadın turisti kaçıran taksici, bir süre sonra kadını yaka paça araçtan atarak sürükledi. Polis ekipleri, Mesut D'yi gözaltına aldı.