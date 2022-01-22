Kahve içeyim derken düştü! Karne gününe hazırlanan Bekir Gücüyeter başı dönünce 13. kattan aşağı düştü





BULGAR'İSYAN'

COVİD-19 dünyayı sardı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırdı. Kırmızı listeye aldığı ülkeler arasında Türkiye de vardı. Edirne'ye günübirlik ziyaretler yapan Bulgar turistlere negatif PCR testi zorunluluğu başladı! 20 Ocak'tan itibaren başlayan uygulama nedeniyle Bulgarlar Edirne'ye gelemedi, tarihi kentin sokakları boş kaldı! Esnafsa azalan turistler yüzünden kepenk kapattı. Halil Girgin, "İşlerimiz şu anda durgun. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı. Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağız. Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim" diye dert yandı.