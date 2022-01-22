Belalısı Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

Topselvi Polis Merkezi'ne 350 metre mesafedeki 10 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33) önceki gün su içerken, Rahmi Aygün (39) tarafından başından vurularak katledildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ve kendisini Kartal'a götüren Musa T., Bağcılar'da yakalandı. İki şüpheli dün emniyetteki sorgularının tamamlanmasıyla tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Uygun'un 2009'da ablasını kaçıran eniştesini vurarak ağır yaraladığı ve adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis yatarak 2019'da cezaevinden çıktığı öğrenildi. Talihsiz Ömür Erez'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Kartal Hacı Ahmet Camisi'nde kılınan ikindi namazanın ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Dayısı İbrahim Gündüz, "Ömür kızcağızımız çocuk yaşta babasını kaybetti. Biz de Ömür'ümüzü büyüttük. Büyüdü kendi ayakları üzerinde duran bir kadın oldu, ardından çok güzel bir yavruya kavuştu. Ömür'ün minik kızı da bir psikopat yüzünden aynı kadere mahkum edildi. 10 yaşındaki kızı da annesi gibi çocuk yaşta ailesinden oldu. Elimizde büyütmüştük kızcağızı. Şimdi de 10 yaşında öksüz olan kızı bize emanet" dedi.

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