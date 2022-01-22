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    • Yaşam
    • 23.01.2022 05:57
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    • 23.01.2022 05:57
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    Ankara'da şüpheli ölüm! Lise öğrencisinin annesi ve babası gözaltında

    Ankara'da intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki lise öğrencisinin ölümünü şüpheli bulan ekipler, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şüpheli ölüm! Genç kızın annesi ve babası gözaltında

    Ankara'nın Mamak ilçesinde intihar ettiği ileri sürülen 18 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç.'nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı.

    Olay Ankara'nın Mamak ilçesi, Bostancık Mahallesi 1580'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam lise öğrencisi E.Ç,(18) kendini asarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheli gördüğü baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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