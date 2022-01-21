Vurgun profesörü!

İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli tıp adamı Prof. Dr. Ahmet Demirel'in bir süre önce telefonu çaldı. Kendisini polis müdürü olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Sahte müdürün her dediğini yapan Demirel, gerekli bilgileri verdi. Daha sonra bankadaki paralarını çekti. Kasadaki 1 milyon lira ve 160 adet tam altın ve ziynet eşyalarını bir poşete koyup şüpheliye teslim etti. Ama dolandırıcılar durmak bilmedi. 10 gün içinde yaşlı doktorun diğer paralarını da alıp tam 10 milyon lirasını iç etti. Kendisini ziyarete gelen kızına durumu anlatınca dolandırıldığını öğrendi. Polise gitti. DİLEK YAMAN DEMİR