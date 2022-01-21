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    • Yaşam
    • 21.01.2022 11:09
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    • 21.01.2022 11:09
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    Vali uyardı! Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in korona virüs vak'a sayısında kendi rekorunu kırdığını belirterek durumun iç açıcı olmadığını söyledi. Vali, "En yüksek sayıdayız şu anda. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü eskiye nazaran daha düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor” dedi.

    Vali uyardı! Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor

    İzmir'de basın mensupları ile bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Vali Köşger, kentteki korona virüs vak'a oranları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Vali Köşger, "İzmir'de rakamlar maalesef iç açıcı değil. Son 2 gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Daha önce hiç ulaşmamış rakamlara ulaşıldı. Depremin olduğu gün herkes sokağa çıkıp birbirine bulaştırmıştı. O zaman bir pik noktayı görmüştük. Şu an o pik nokta aşıldı. En yüksek sayıdayız şu anda. Vefat sayısı da artıyor. Ölümcüllüğü eskiye nazaran daha düşük oranda ama ölen sayısı da artıyor" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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