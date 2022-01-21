Sultanbeyli'de vicdansız sürücü aracıyla köpeği ezerek ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden uzaklaştı

Bu durum bizi çok üzdü. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Sürücü çok hızlıydı, hiç durmadı. Durmasını çok bekledik. Belki ilgilenmiştir umuduyla güvenlik kamera görüntülerine baktık. Gerçekten içler acısı. Hızını hiç kaybetmeden yoluna devam ettiğini gördük" diye konuştu.



Olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, köpeğin caddedeki kamyonetin peşinden bir süre koştuğu ve altında kaldığı görülüyor.

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