Sultanbeyli'de vicdansız sürücü aracıyla köpeği ezerek ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden uzaklaştı

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokak köpeği caddede ilerleyen kamyonete havlayarak peşinden koştu. Bir süre koştuktan sonra kamyonetin altında kalan köpek, ezilerek öldü. Kamyonet sürücüsü, durmayarak yoluna devam etti.
Mahalle sakinlerinden Ufuk Tunca, "Beslediğimiz sokak köpeklerimiz var. Dün de bir kamyonete köpeğimiz havlıyor. Sürücü, köpek sağ tarafına kalacak şeklinde yolu geniş alıyor. Köpeğin üzerine aracı sürüyor. Köpeği arka tekerleri üzerinden eziyor" dedi.
Yunus Emre Onkaç da, "Sürekli bakımını üstlendiğimiz bir sokak köpeğimizi dikkatsiz bir sürücü yolda giderken ezdi. Hızını kaybetmeden yoluna devam etti.