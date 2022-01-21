ŞIRNAK

Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.