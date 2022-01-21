Türkiye'yi yoğun bir şekilde etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde de kar tatili haberler gelmeye başladı. Peki 21 Ocak 2021 tarihinde hangi illerde okullar tatil edildi?
ADIYAMAN
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
RİZE
Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı aktarıldı.
Açıklamada, Vali Çeber'in şu değerlendirmesine yer verildi:
"Sevgili atmacalarım, kıymetli velilerim. Birkaç gündür devam eden kar yağışı ve tatil kararlarımızla dönemin son gününe geldik. Yarın da hava şartlarımız aynı gibi. Yazışmalardan çıkardığım sonuçlar ve kurumlarla yaptığımız değerlendirmelerle yarın şöyle yapalım diyoruz. Birçok atmacamız yarın ilk kez karne alacak ve o heyecanı okulda yaşamak istiyor. Yine birçok atmacamız son gün okullarında öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor. Bu ve benzeri nedenlerle hava şartları nedeniyle yarın da tatil ancak yukarıdaki nedenlerden dolayı okula gitmek isteyen ve buna imkanı olan öğrenciler için okullar açık. İdareci ve öğretmenlerimizin okullarda sevgili öğrencileri için hazır olmasına karar verilmiştir."
ELAZIĞ
Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.