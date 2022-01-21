Beşiktaş'ta otomobil alev alev yandı

Barbaros Bulvarı'ndan Karaköy istikametine giden 34 EZ 1044 plakalı otomobilin motor kısmında Beşiktaş Meydanı'na geldiği sırada saat 06.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında ismi öğrenilemeyen sürücü alev topuna dönen otomobilden son anda kendini dışarı attı.