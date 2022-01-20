Ümraniye’de açtığı kapıyla scooter kullanan kadına çarpmıştı! Mahkemeden flaş karar!

Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Rıza Öndil aracının kapısını aniden açınca, caddede elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya, kapıya çarparak yola savrulmuştu. Akkaya, bu sırada arkadan gelen ve Mehmet Yöndem'in kullandığı İETT otobüsün altında kalarak ezilmişti. Olayda ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İETT şoförü Mehmet Yöndem ve hafif ticari aracın sürücüsü Rıza Öndil, adli makamlarca tutuklanmıştı. Savcılığın yürütttüğü soruşturma kapsamındaysa Özdil hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI
İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Rıza Öndil kaldığı cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, olay günü İETT şoförü seyir halindeyken, sanığın park halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu sırada maktulün kullandığı scooter ile açılan araç kapısına aniden çarptığı, sonrasında İETT otobüsünün önüne düştüğü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, sanığın savunmalarında suçlamayı kabul etmediği, gelen bilirkişi raporunda ise İETT şoförünün kusursuz, sanık Rıza Öndil'in ise 1. derece kusurlu olduğu, dosyadaki tüm delliler incelendiğinde sanığın cezalandırılması istendi.