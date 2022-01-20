Ümraniye’de açtığı kapıyla scooter kullanan kadına çarpmıştı! Mahkemeden flaş karar!

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, olay günü İETT şoförü seyir halindeyken, sanığın park halindeki aracının kapısını aniden açtığı, bu sırada maktulün kullandığı scooter ile açılan araç kapısına aniden çarptığı, sonrasında İETT otobüsünün önüne düştüğü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, sanığın savunmalarında suçlamayı kabul etmediği, gelen bilirkişi raporunda ise İETT şoförünün kusursuz, sanık Rıza Öndil'in ise 1. derece kusurlu olduğu, dosyadaki tüm delliler incelendiğinde sanığın cezalandırılması istendi.