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    Sibirya soğukları Türkiye'de etkisini gösterdi! Yurdun dört bir yanı buz tuttu

    Sibirya soğukları Türkiye’yi vurdu. Yurdun dört bir yanı buz tuttu! Kar kalınlığı Gaziantep’te 50, Diyarbakır’da 25 santimetreyi buldu! 56 ilde okullar tatil oldu.

    Her yerde kar var

    Kara kış Türkiye'yi esir aldı! Yurdun dört bir yanı karla kaplandı! En sıcak bölge olarak kabul edilen Güneydoğu Anadolu bile Sibirya'yı aratmadı! Gaziantep'te etkili olan tipi nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 2 bin 800 kişi ve bin 780 araç kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise tesislere sığındı. Ancak bu durumda bile fırsatçılar ortaya çıktı! Bir tesis, 2 TL olan çayı 4 TL'ye çıkardı! Halktan tepki yağdı. Yoğun kar, diğer bölgelerde de etkisini artırdı. Kar kalınlıkları Bolu merkezde 70, Bilecik'te 50, Karabük'te 40 santimetreye ulaştı. Antalya'nın Aksu ilçesinde, önceki gece eksi 6 dereceye düşen sıcaklık, 1950'deki eksi 4.5 derece rekorunu kırdı!



    56 İLDE EĞİTİME ARA
    Kar, eğitimi de engelledi! Sömestir tatiline bir gün kala, bazı bölgelerde okullar erken tatile girdi! Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Kastamonu'dan Mersin'e kadar toplam 56 ilde eğitime ara verildi. Çocuklar, hem tatilin hem de karın tadını çıkarttı.



    KÜÇÜK ADIMLAR ATIN
    Kış aylarında kar ve buzlanma, kırıklara davetiye çıkarttı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr Sinan Karaoğlu uyardı: Kaymayan ayakkabılar seçilmeli. Karlı, buzlu havalarda dengeyi sağlayabilmek için küçük adımlarla yürümemiz gerekiyor. Ayrıca elleri mutlaka boş bırakmaya dikkat etmek gerekir. Eller cepteyken ani bir düşme sırasında kendimizi koruyamayız.



        4-5 GÜN SÜRECEK
        Mega kent de güne karla uyandı. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü uyardı: Kar cuma akşamından itibaren İstanbul'a gelecek. Daha kuvvetli olacak. 4-5 gün sürecek. Bu kez çocuklar sevinecek...

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