Sibirya soğukları Türkiye'de etkisini gösterdi! Yurdun dört bir yanı buz tuttu

Kara kış Türkiye'yi esir aldı! Yurdun dört bir yanı karla kaplandı! En sıcak bölge olarak kabul edilen Güneydoğu Anadolu bile Sibirya'yı aratmadı! Gaziantep'te etkili olan tipi nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 2 bin 800 kişi ve bin 780 araç kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise tesislere sığındı. Ancak bu durumda bile fırsatçılar ortaya çıktı! Bir tesis, 2 TL olan çayı 4 TL'ye çıkardı! Halktan tepki yağdı. Yoğun kar, diğer bölgelerde de etkisini artırdı. Kar kalınlıkları Bolu merkezde 70, Bilecik'te 50, Karabük'te 40 santimetreye ulaştı. Antalya'nın Aksu ilçesinde, önceki gece eksi 6 dereceye düşen sıcaklık, 1950'deki eksi 4.5 derece rekorunu kırdı!