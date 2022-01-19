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    • Yaşam
    • 20.01.2022 01:55
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    • 20.01.2022 01:55
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    Kırıkkale'de gece yarısı ölümle savaş! Zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kırıkkale'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    DHA
    Kırıkkale’de gece yarısı ölümle savaş!

    Kırıkkale'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

    Olay, saat 22.30'da sıralarında Etiler Mahallesi 1141'inci sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Evde oturan Meriç ailesi, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan aile üyelerinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerce yapılan kontrolde Mustafa (55), Emine (49) ve Özge Meriç (27) ile Şeyda Bostancı'nın (27) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Emine Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Kırıkkale'de gece yarısı ölümle savaş! Zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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