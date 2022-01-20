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    Kaza nedeniyle aracından inen Nedim Şenocak'a başka araç çarpıp kaçtı! Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti

    İstanbul’da bir taksi, öndeki araca çarptı. Kaza nedeniyle araçtan inen Nedim Şenocak’a başka bir araç çarptı ve kaçtı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi isyan etti. İşte sizler için derlediğimiz 20 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Öldürüp kaçtılar

    Bağcılar TEM Otoyolu'nda feci bir olay yaşandı... Dün sabah saatlerinde eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a arkadan gelen taksi çarptı. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasına alınan Nedim Şenocak'ın cenazesi Esenler'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Nedim Şenocak'la birlikte aynı otomobilde bulunan eşi de ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Yaşananlara isyan eden kadın, "Bu kadar vicdansız olunur mu? Eşimi öldürdü, durmadı kaçtı" dedi.



    AHLAKSIZ TEKLİF
    Eskişehir'de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, Facebook grubundan iş ilanlarına bakarken, "Pazar günü ev temizliği yapılacak" diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı. Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.'nun mesajlaşma esnasında yazdığı "Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın" teklifi karşısında tepki gösterdi: İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı."



    CANLI KURTULUŞ
    Samsun'da, çorba içerken yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan Mehmet Can, masaya yığıldı. İşletmeci Şevki Şahin ise yüzüstü pozisyona getirerek, ekmeği çıkardığı müşterisini boğulmaktan kurtardı. Can, "Hayatımı kurtardı. Birkaç saniye daha geç kalsaydı, ölmüştüm" dedi.



        İŞADAMI CORONA'YA YENİLDİ
        Bursa'da yaşayan işadamı ve Flash TV'nin kurucusu Ömer Ziya Göktuğ (69) dün hayatını kaybetti. Bir haftadır COVİD-19 tedavisi gören Göktuğ'un bugün Ulu Cami'de öğle namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. 1979'da Bursanteks, 1982'de Göktuğ Brode, 1989'da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil hayatına giren işadamı, Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa ettirmişti.



        BABİŞİM GELECEK
        Antalya'da 20 yaşındaki Kader Buse Acar, 2019'un Ocak ayında sel sularına kapıldı. Acı olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala cansız bedenine ulaşılamadı. 100'e yakın noktada arama çalışması yapıldı. Ancak Buse'nin izine bile rastlanmadı. Senelerdir evladını aramaya devam eden baba Ahmet Acar, dün duygu dolu bir paylaşım yaptı. "Hadi gel 3 yıl olacak, sana gül aldım hediyeni alamadım. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor" sözleri yürekleri sızlattı.

        NE AYAKSIN
        Şaşkına çeviren olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Kadın hırsız, önceki gün 6 katlı bir apartmana girdi. Katları tek tek kontrol etti. En sonunda, bir dairenin kapısının önündeki 10 çift ayakkabıyı toplayarak gitti! "Sizin için ufak bir temizlik yaptım" yazılı bir not bırakmayı da ihmal etmedi!



            CEZA SAHASI
            Bursa'nın Amatör Lig'i takımlarından Yalıntaşspor- Samanlıspor, 19 Aralık'ta maç yaptı. Ancak Yalıntaşspor'un kalecisi Barış Yurt kırmızı kart görünce çok kızdı! Silahına sarıldı. Soyunma odasında rakip takımdan Hamza Tekinalp'e (19) saldırdı. Türkiye futbol Federasyonu tarafından 3 maç men cezası aldı. Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise acımadı: Oyuncu, kulüpten atıldı. Lisansını da yırttık!



            HAYATI YALAN
            Eşi Sıla Aydın'dan boşanan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu iddia etti. Çiftlikbank yalanıyla 132 bin kişiyi 1.1 milyar lira dolandıran Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Müştekiler şu an salonda ben ne söylemişim ki yalan çıkmış. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Bana bir tane yalanımı söylesinler, ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim" ifadesini kullandı. Müştekilerden birkaçı tepki göstererek salondan ayrıldı.



            TAMAMEN 'UYGUN'SUZ
            Ankara'da Ümitcan Uygun, evinde Esra Hankulu'nun (25) ölü bulunmasıyla ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandı. Şüpheli Dilan Civelek, "Esra'yı odada yüzüstü pozisyonda buldum. Ümitcan'ı aradığımızda bize '112'yi, polisi arayın. Beni karıştırmayın' dedi. Daha önce bir konuda beni tehdit etmişti. Yine aynı ses tonuyla konuştu. Ekiplere bu yüzden Ümitcan'dan bahsetmedik" ifadesini kullandı.

                KARA KEDİ KAYNANA
                Kahramanmaraş'ta Sefa Kepek, ortaokulda aşık olduğu Rabia Kepek ile evlendi. Çocukları olunca annesi "İş yapmıyor" diyerek gelini istemedi. Genç adam, atv'de yayınlanan "Esra Erol'da"ya geldi. "Karım annesine gitti. Kayınvalidem Döne Başa, onu bırakmıyor" diyerek yardım istedi. Kepek'in annesi ise "Oğlum ondan boşan, sana daha güzel kız alırım" dedi.



                AYAKLARINA DOLANDI
                Yalova'da E.Ö ve F.S, bir aileyi FETÖ yalanıyla kandırdı. Evden 12 bilezik, 27 cumhuriyet altını, 5 küçük altın, 4 altın yüzük, 1 baklava desenli altın zincir ve 33 bin lirayı alarak uzaklaştı. Mahkeme sanıkları 8 yıl 9'ar ay hapis ve 1 milyon 250'şer bin liralık para cezasına çarptırdı. Yargıtay 11. Ceza Dairesi de, dolandırıcılara verilen bu cezayı onadı!



                PSİKİYA'TIRS'
                İstanbul'da Psikiyatr Cemal Dindar, Ceylan Ş. ile aşka yelken açtı. Ancak sevgilisinin eski eşinden tehditler aldı. "Benden kork" mesajlarını görünce suç duyurusu yaptı: Uyuyamıyorum. Huzurum kaçtı. Hastalarıma faydam olmuyor.



                    KULAKLARIMIZA İNANAMADIK!
                    İstanbul'un sosyetik semtinde bir köpek mimar kadının kulağını kopardı! Etiler'de mimar Denise Morra, sokağa çıktı. Gökhan Beder'in gezdirdiği Amerikan Akita cinsi köpek saldırdı. Kulağını koparttı. Tam 4 kez ameliyat masasına yattı. Hem Beder'e hem de hayvanın sahibi Ali Irmak'a dava açtı: Ölümden döndüm...



                    EMMA DA HAVALI!
                    İngiliz tenisçi Emma Raducanu, maça servetle çıktı. Küpe, kolye ve bileklikleri dudak uçuklattı: 40 bin Sterlin yani 740 bin TL.



                    CHP'DE RÜŞVET SKANDALI
                    CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için 330 bin dolar istedi. Yapılan ihbar üzerine KOM Şubesi ekipleri harekete geçti. Belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti alan Selçuk Erdağı, daha önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı.




                    118 MİLYON DEVRETTİ
                    6+joker bilen çıkmayınca 118 milyon 878 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilen bir kişi 366 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 522'şer lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.



                        BİR TALİHLİYE 951 BİN TL
                        5+1 bilen bir kişi 951 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 628'er lira, 4+1 bilenler 356'şar lira, 4 bilenler 48'er lira, 3+1 bilenler 19'ar lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

                        KLİMA KURŞUNU
                        Adana'da tamirci M.T, söktüğü klimadan parça çaldığı iddia edilince silaha sarıldı. İbrahim Koğa ile eşi Hayat ve oğlu Şehmuzcan'a kurşun yağdırdı.

                        AKRABA SOYGUNU
                        Bayrampaşa'da kar maskeli silahlı kişi, evine girdiği A.Ü'yü soymaya kalktı. Başaramayınca kaçtı. Ev sahibi kadının yakın akrabası çıktı.

                        EVLİ KADIN KOCAYA KAÇMIŞ
                        Bursa'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi Saadet Çoban, bir ay sonra ortaya çıktı. Ziyarete gittiği komşusunun erkek kardeşi ile düğün yaparak evlendiği anlaşıldı.

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                        Haberler Yaşam Kaza nedeniyle aracından inen Nedim Şenocak'a başka araç çarpıp kaçtı! Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti
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