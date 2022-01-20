Kaza nedeniyle aracından inen Nedim Şenocak'a başka araç çarpıp kaçtı! Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti





HAYATI YALAN

Eşi Sıla Aydın'dan boşanan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu iddia etti. Çiftlikbank yalanıyla 132 bin kişiyi 1.1 milyar lira dolandıran Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Müştekiler şu an salonda ben ne söylemişim ki yalan çıkmış. Dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Bana bir tane yalanımı söylesinler, ben de nasıl dolandırdığımı öğreneyim" ifadesini kullandı. Müştekilerden birkaçı tepki göstererek salondan ayrıldı.