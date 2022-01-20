Kaza nedeniyle aracından inen Nedim Şenocak'a başka araç çarpıp kaçtı! Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti

Bağcılar TEM Otoyolu'nda feci bir olay yaşandı... Dün sabah saatlerinde eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a arkadan gelen taksi çarptı. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasına alınan Nedim Şenocak'ın cenazesi Esenler'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Nedim Şenocak'la birlikte aynı otomobilde bulunan eşi de ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Yaşananlara isyan eden kadın, "Bu kadar vicdansız olunur mu? Eşimi öldürdü, durmadı kaçtı" dedi.
AHLAKSIZ TEKLİF
Eskişehir'de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, Facebook grubundan iş ilanlarına bakarken, "Pazar günü ev temizliği yapılacak" diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı. Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.'nun mesajlaşma esnasında yazdığı "Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın" teklifi karşısında tepki gösterdi: İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı."
CANLI KURTULUŞ
Samsun'da, çorba içerken yediği ekmek parçasının soluk borusuna kaçmasıyla bir anda nefessiz kalan Mehmet Can, masaya yığıldı. İşletmeci Şevki Şahin ise yüzüstü pozisyona getirerek, ekmeği çıkardığı müşterisini boğulmaktan kurtardı. Can, "Hayatımı kurtardı. Birkaç saniye daha geç kalsaydı, ölmüştüm" dedi.