Sevgilisinin kolunu kıvırıp kırdı! Haksız tahrik ve iyi hal indiriminden 10 ay ceza aldı

Olay, 12 Ekim 2020'de Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Işıl Dalgıç ile erkek arkadaşı Melih Gazi Ç. arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Melih Gazi Ç. Işıl Dalgıç'ın sağ kolunu kıvırıp, kırılmasına neden oldu. Darp raporu alan Işıl Dalgıç, Melih Gazi Ç.'den şikayetçi oldu.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Melih Gazi Ç. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçen yıl haziran ayında görülen ilk duruşmada söz alan Melih Gazi Ç., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "Tartışma anında müşteki bana vurmaya başlayınca ben kendimi korumaya çalıştım. O arada sanıyorum, Işıl panik atak geçirmeye başladı ve kendine vurmaya başladı. Ben de kendisine zarar vermesin diye ellerinden tuttum. O esnada kolu kırıldı. Müştekiyi kasten yaralamış değilim" dedi.
"SAVCILIĞA GİDECEĞİMİ SÖYLEYİNCE BOĞAZIMI SIKTI"
Işıl Dalgıç ise sanığın paranoyaklık seviyesinde kıskanç olduğunu, kendisini daha önce de darbettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ediyordu. Bunun üzerine sanıkla yüz yüze konuşmak istedim, arabamla evinin yakınına gittim, benim arabamda buluştuk.